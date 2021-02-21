Улан-удэнка взыскала со страховой компании компенсацию за медлительность

Горожанка требовала со страховщиков сто тысяч, но получила меньше в сто раз





Гражданка обратилась в суд с иском о взыскании со страховой компании неустойки в размере 892 623 рублей и компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, ссылаясь на то, что страховая компания более трех с половиной месяцев безосновательно не выплачивала ей сумму страхового возмещения.

Суд удовлетворил требования истца о взыскании неустойки частично, в размере страховой премии – 31 978 рублей, указав на то, что сумма неустойки, взыскиваемой на основании п. 5 ст. 28 закона «О защите прав потребителей», не может превышать цену услуги, в настоящем случае - размера страховой премии.

Размер компенсации морального вреда суд определил в сумме 1000 рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 16 489 рублей.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.



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