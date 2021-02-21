В Улан-Удэ мужчина за поход в магазин без маски отделался предупреждением

Такую меру наказания вынес суд Железнодорожного района
Согласно протоколу об административном правонарушении гражданин находился в магазине без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).
Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, поскольку в период возникновения угрозы опасного для окружающих заболевания - новой коронавирусной инфекции, горожанин не соблюдал установленные законом правила поведения.
С учетом характера и обстоятельства выявленного правонарушения, личности «безмасочника», отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд назначил гражданину административное наказание в виде предупреждения.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock
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