В Улан-Удэ мужчина за поход в магазин без маски отделался предупреждением





Согласно протоколу об административном правонарушении гражданин находился в магазине без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, поскольку в период возникновения угрозы опасного для окружающих заболевания - новой коронавирусной инфекции, горожанин не соблюдал установленные законом правила поведения.

С учетом характера и обстоятельства выявленного правонарушения, личности «безмасочника», отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд назначил гражданину административное наказание в виде предупреждения.



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