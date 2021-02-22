Чартерная программа TUI Россия на Байкал может стать круглогодичной

Сейчас в рамках программы туристы посещают Бурятию зимой
Чартерная программа TUI Россия на зимний Байкал продлится до 27 марта. Но в Ростуризме надеются, что она станет круглогодичной, сообщает "Известия".
Напомним, в феврале туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и властей Республики Бурятия запустил первые зимние чартерные рейсы на Байкал. Они доступны еженедельно (по субботам) из двух городов — Москвы и Екатеринбурга, прилет в столицу Бурятии — Улан-Удэ. Стоимость недельного тура из столицы начинается от 24 тыс. рублей.
Запуск первых чартеров именно в Улан-Удэ стал событием федерального масштаба. 6 февраля на первом рейсе в столицу республики прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова, а первых пакетных туристов в аэропорту Байкал встречал глава региона Алексей Цыденов.
«Первый зимний чартер на Байкал позволяет нам формировать устойчивый спрос на это направление и развивать в регионе именно организованный туризм. Это позволит нам сделать Байкал доступнее для наших граждан, сохранить при этом экосистему озера, а с другой стороны, сделать так, чтобы туризм вносил вклад в экономику региона и в создание рабочих мест», — заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.
Глава туроператора «TUI Россия» Тарас Демура так объяснил выбор именно Бурятии для начала чартерных полетов: «Игнорировать Бурятию как туристическое направление невозможно. Обратите внимание, наш первый чартер встречал губернатор, а вместе с туристами на первом рейсе прилетела и глава Ростуризма. Это уникальные вещи, поверьте, я работаю в туризме 25 лет, но такого не встречал».
Зимние чартеры на Байкал — не первый выход туроператора на рынок Бурятии, программа была обкатана еще летом прошлого года. Тогда, по словам министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, 10 чартерных рейсов привезли в республику около 1,5 тыс. пакетных туристов, но местному бюджету это принесло примерно 58 млн рублей.
И хотя пандемия в 2020 году сократила турпоток в республику, опускать руки чиновники не намерены, наоборот, хотят использовать момент для развития туристической инфраструктуры. Тем более что в рамках зимней чартерной программы TUI планирует привести в Бурятию уже около 2400 туристов.
Фото: "Номер один"
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