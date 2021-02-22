Бурятия оказалась в тройке самых продаваемых туристических направлений В РФ

Спрос туров на Байкал обусловлен постановкой чартеров, привлекших внимание путешественников
Бурятия вошла в тройку направлений-лидеров, которые выбирают туристы для отдыха. Безусловным лидером по объемам бронирования стал Сочи (77% продаж). Второе место – у Бурятии (11%), третье – у Шерегеша (7%). За ним следуют Кавказские Минеральные воды (2%). На долю других направлений приходится 3%, в пресс-службе туристического оператора TUI Россия.
«Безусловным лидером текущего сезона является Сочи. Это направление выбирают ценители горных лыж и те, кто желает встретить весну на черноморском побережье. Спрос туров на Байкал обусловлен постановкой чартеров, привлекших внимание туристов. Шерегеш замыкает ТОП-3», - прокомментировали в TUI.
Напомним, в феврале туроператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и властей Республики Бурятия запустил первые зимние чартерные рейсы на Байкал. Они доступны еженедельно (по субботам) из двух городов — Москвы и Екатеринбурга, прилет в столицу Бурятии — Улан-Удэ. Стоимость недельного тура из столицы начинается от 24 тыс. рублей.
Фото: pixabay.com
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