Бывший мэр Улан-Удэ зарегистрировался в Clubhouse

Александр Голков даже анонсировал встречу в «своей комнате»

Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков рассказал о покорении еще одной социальной сети – Clubhouse. Это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Приложение было запущено в 2020 году.

- Век живи - век учись. Это мое кредо по жизни. За последние два года открыл для себя мир ещё больше и прокачал свои скиллы! Неважно - сколько вам лет ! Главное - если только вы сами не ставите перед собой возрастные ограничения! С недавнего времени освоил новую площадку для себя - clubhouse и подумал, что это отличная платформа для людей любого рода деятельности. Где ещё можно практически вживую поговорить с людьми? Плюс самому любопытно наблюдать, что именно к тебе вызывает интерес, на какие темы хотели бы со мной поговорить люди и так далее. Друзья, в пятницу 26.02 в 16:30 по мск приглашаю всех в свою комнату! – написал Александр Голков на своей странице в Фейсбуке.







Напомним, ранее Александр Голков осваивал и другую популярную соцсеть – Тик-Ток. Так, в этой соцсети он выложил видео с последнего концерта «Машины времени». По словам бывшего градоначальника, он любит эту группу, а у его выпуска автомобилистов песня «Вот, новый поворот» была почти гимном. Спустя время Александр Голков выложил в Тик-Токе новое видео, посвященное американскому президенту Дональду Трампу.

фото: из соцсетей Александра Голкова