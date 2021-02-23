В Бурятии зарегистрировано еще 103 случая заражения коронавирусом



Круг контактных лиц составляет 1853 человек





Как сообщает Роспотребнадзор, по Республике Бурятия на 23 февраля 2021 года зарегистрировано 33 224 (+103) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Больше половины случаев инфицирования - 17 554 человек - приходится на жителей города Улан-Удэ. Из 103 новых случаев COVID-19: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 1853 человек. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. За весь период выздоровели от COVID-19 – 30885 (+60) человек.

На сегодняшний день в стационарах Республики Бурятия получают лечение 774 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 508. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 55), на ИВЛ 40 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 22.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1136 коек, занято – 774, свободно – 362 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1%.

Амбулаторное лечение проходят 861 пациент с COVID-19, наблюдается 261 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 704 (+1) человек.

В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 905 человек, с нарастающим итогом – 835 856 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 221 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 116 213 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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