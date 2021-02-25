Депутаты Госдумы от Бурятии намерены изменить «собачий» закон

«Менять его надо, но не в режиме кампанейщины», поясняет Николай Будуев





Депутаты Госдумы от Бурятии Николай Будуев и АлдарДамдинов вместе с Николаем Валуевым и еще четырьмя коллегами намерены внести изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Парламентарии направили письмо председателю комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елене Шаройкиной по поводу участившихся нападений безнадзорных собак на людей. Они предложили провести общественные слушания на площадке Общественной палаты РФ.

Закон «Об ответственном обращении с животными...» вступил в силу 1 января 2020 года. После чего в стране значительно участились случаи нападения бездомных собак на людей и домашних животных. Особенно резонансные инциденты произошли в Бурятии, Брянской области. Кроме того, в Подмосковье одичавшая стая собак напала на стадо коз поставщика Истринской сыроварни Олега Сироты.- Мы с коллегами в Госдуме, в первую очередь, с депутатом Николаем Валуевым, готовим предложения по корректировке федерального закона. Менять его надо, но не в режиме кампанейщины. Важно ясно понимать, что именно менять, к чему надо прийти, - пояснил Николай Будуев инициативу о проведении слушаний в Общественной палате РФ.Депутат Госдумы от Бурятии привел данные статистики. Несколько лет назад ежегодно в больницы обращалось 2300 жителей Улан-Удэ с укусами. Им ставили уколы от бешенства, все это документально зафиксировано. В прошлом году обратилось 1600 горожан.- Как будто произошло сокращение. Но за счет чего: усилий зоозащитников или естественного отбора среди собак, в котором выживают крупные и агрессивные особи? Цифра-то все равно огромная. И тяжесть укусов выросла неимоверно. Почему так происходит? - задается вопросом парламентарий.Николай Будуев поддержал усилия мэрии Улан-Удэ по обеспечению безопасности горожан.- Сейчас мэр Игорь Шутенков вынужден действовать энергично и жестко. Надо защитить людей. Ответственность за бесцельно потраченные годы и деньги (свыше 100 млн рублей за 5-6 лет!) лежит не на нем, - считает депутат.Николай Будуев убежден, что при внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» нужно учитывать весь спектр мнений: ученых, зоозащитников, коммунальных служб. Изучать опыт других стран. На Западе собаку не держат в питомнике бесконечно. Тридцать суток прошло, - если никто ее не забрал, то усыпляют, отмечает депутат.Предварительно группа парламентариев выработала для широкого общественного обсуждения следующие предложения:- ввести безвозвратный отлов, ограничение срока пребывания животного в государственном приюте разумными сроками;- запретить посещение несовершеннолетними приютов для животных без согласия родителей либо опекунов, сбор средств среди несовершеннолетних на содержание приютов;- обязать владельцев частных приютов содержать их с соблюдением всех норм СанПИНов за свой счет либо за счет пожертвований с обязательным ежемесячным отчетом о полученных и потраченных средствах;- обязать волонтеров, которые нашли бездомное животные, предпринять все меры, необходимые для нахождения прежнего хозяина, возвращать животное обнаруженному владельцу, запретить применять к животным любые оперативные вмешательства (кастрация и стерилизация), кроме как по серьезным медицинским основаниям, когда имеется угроза жизни животного. В дальнейшем, если в течение указанного срока не будет найден хозяин животного, оно должно передаваться в частный приют, либо подвергаться гуманной эвтаназии;- в целях сохранения жизни и здоровья населения страны принять меры для того, чтобы с улиц были убраны все бездомные собаки;- создать единую российскую систему добровольного учета животных, занести в эту систему всех животных, у кого уже есть чип либо клеймо для быстрого поиска и возврата владельцу потерянного питомца.Напомним, что депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев оказывает юридическую помощь семьям, пострадавшим от нападений собак: 20-летней девушки и 11-летнего мальчика. За свой счет он нанял для них юриста.- Задача – создать юридический прецедент возмещения средств на лечение. Ущерб здоровью нанесен чудовищный, не говоря уж о моральном вреде, - пояснил Николай Будуев.Фото: «Номер один»