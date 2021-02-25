Власти Бурятии выяснили причины трагических ДТП в Улан-Удэ

Это пьяные водители и недостатки улично-дорожной сети
24 февраля в Бурятии прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, созванное по поручению главы Бурятии после трагических ДТП в Улан-Удэ. Комиссии было поручено изучить причины дорожно-транспортных происшествий и принять все необходимые меры по предупреждению аварийности. Заседание провел зампред правительства республики Петр Мордовской.
- Основная причина аварий на сегодняшний день – это пьяные за рулем. Также специалисты Госавтоинспекции отмечают недостатки улично-дорожной сети. Ряд мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий должен быть предпринят не только по городу Улан-Удэ, но и по всей республике, - отметил Петр Мордовской.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной, основной причиной смертельной аварии, в которой погибли 16-летние подростки, стало состояние сильного алкогольного опьянения виновника ДТП.
- Мы все можем говорить детям о правилах безопасного поведения, проводить акции и принимать меры по освещению пешеходных переходов, дорог и так далее. Но до тех пор, пока взрослые будут считать, что вождение в нетрезвом виде – это норма, вся профилактическая работа среди детей будет недостаточно эффективна. Нужно усилить работу по разъяснению водителям, какие меры ответственности предусмотрены за пьяную езду, - подчеркнула Наталья Ганькина.
Как сообщил врио начальника ГИБДД Бурятии Леонид Минаев, с 1 января по 24 февраля в республике задержаны 1099 пьяных водителей, зарегистрировано 14 ДТП с их участием. При этом за аналогичный период прошлого года было выявлено 857 пьяных водителей.
Леонид Минаев также отметил, что ежедневно по республике сотрудники Госавтоинспекции выявляют порядка 40 нарушений в части благоустройства улично-дорожной сети.
- 23 февраля у нас произошел еще один трагический случай, пожилая женщина на остановке «Лицей №24» оступилась и попала под колеса маршрутного такси. На местах ДТП, как на остановке «Лицей», так и по улице Революции 1905 года, где погибли дети, установлены недостатки улично-дорожной сети: стерта разметка, существует ограничение видимости знака «Пешеходный переход», неправильно применен знак автобусной остановки, есть недостатки элементов остановочного пункта, - сообщил Леонид Минаев.
По итогам совещания руководителям надзорных органов, представителям органов исполнительной власти и главам муниципальных образований поручено усилить работу по профилактике вождения в состоянии алкогольного опьянения, а также провести дополнительную проверку объектов улично-дорожной сети. Особое внимание поручено уделить объектам вблизи школ и детских садов, где ограничена видимость при переходе проезжей части, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Фото: МВД Бурятии
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