В Бурятии чиновники проявили полное равнодушие к судьбе бюджетных денег

Центра занятости не принимал мер по возврату незаконно полученных пособий





Прокуратура Бурятии проверила работу Центра занятости населения Джидинского района. Выявлен целый ряд нарушений.

«Установлено, что в 2020 году по результатам сверок с Пенсионным фондом снято с учета 26 безработных в связи с их трудоустройством. При этом данные лица о своем трудоустройстве центр занятости населения не уведомили. Общий размер переплаты пособия по безработице составил 216 тыс. рублей. На момент проверки в бюджет РФ не возвращено 171 тыс. рублей. Органом занятости надлежащих мер по возврату необоснованно выплаченных пособий не принято, исковые заявления в суд не предъявлены, сведения о незаконном получении пособий в правоохранительные органы не направлены», - констатировали в надзорном ведомстве.По итогам проверки учреждение получило представление прокуратуры, и только тогда чиновники зашевелились. Учреждение инициировало проведение доследственных проверок по фактам незаконного получения пособий, в досудебном порядке возмещено 30 тыс. рублей, четыре виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.На основании постановлений прокурора полиция возбудила в отношении троих фиктивных безработных уголовные дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), к ним предъявлены иски о взыскании незаконно полученных денежных средств.Фото: «Номер один»