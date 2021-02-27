В Бурятии приостановлено строительство тепличного комплекса

Однако речи об окончательном сворачивании инвестпроекта в Гусиноозерске нет



В данное время возведенные объекты на том месте, где должны были строить тепличный комплекс, начали демонтировать. Вывозится техника, разбирается общежитие для работников.



Министр промышленности, торговли и инвестиций РБ, Виноградов Антон прояснил ситуацию: "В связи с пандемией внесли коррективы в реализацию проекта. Ранее принятое решение об открытии кредитной линии на первую очередь строительства в Россельхозбанке, сейчас просматривается. Сейчас инвестор прилагает все усилия по открытию финансирования."



Напомним, в осенью 2020 года сообщалось, что в проект инвестируют 2 млрд. рублей. В 2021г. планировалось ввести в эксплуатацию первую очередь - 11 га. В 2022-2023 г. - вторую очередь, площадью 18,4 га. Также планировалось создать 510 новых рабочих мест. Круглогодичный тепличный комплекс обещали построить по современным технологиям. Каркас хотели возвести по голландскому типу: под стеклом, оснащенный малообъёмной гидропоникой. Проектом предусматривалось производство 10 тысяч тонн огурцов и помидоров в год.



На данный момент, речи об окончательном сворачивании инвестпроекта нет, - сообщает «Селенга-инфо».