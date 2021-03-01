Ковидные таксисты вышли на митинг

Водители требуют от компании получившей миллионы, выплатить им честно заработанные деньги

Группа водителей собралась на Театральной площади, чтобы рассказать о вопиющей ситуации с задержкой зарплаты за перевозку ковидных больных. Руководитель ООО «ВИП-Авто», которое выиграла тендер на 14 млн рублей, в ответ на требование выплатить долги по зарплате перестал отвечать на телефонные звонки, а в редких диалогах переходил на личные оскорбления.



Водители вынуждены выйти на площадь, чтоб привлечь внимание к своей проблеме. Кроме того, что им не выплатили честно-заработанные деньги, водители раскрыли и другие нарушения. Александр Григорьев проработал с 23 ноября по 24 февраля.



- Постоянно не хватало масок, перчаток, сизов (защитных костюмов). Нам обещали 12 литров бензина на день, а в итоге оказалось на 100 км. Приходилось между заявок сидеть в холодной машине. На этот специальный костюм не наденешь куртку, а снимать или выходить из машины нельзя.



Другой водитель Денис добавил, что защитные костюм выдавали лишь один раз.



- Один костюм выдали, так он и лежит. В нем я проездил два месяца. Как мне работать? Я боялся, что заражу семью – у меня четверо детей. Нам обещали компенсировать траты на связь. В итоге сами оплачивали телефон. Сейчас мне сказали, что ничего не получу. Горбунов на уступки не идет.



Елизавета, жена еще одного водителя, рассказала, что из-за задержки зарплаты их семья осталась без денег на полтора месяца.



- Я сама сижу дома после операции. Дома четверо детей голодают. А супруг работал по 11 часов, средства защиты не выдавали, рисковал здоровьем, а теперь не можем получить деньги. Это более 33 тысяч.



В итоге 16 водителей не получили свою зарплату по договору – кто-то за 14 дней, у кого еще и больше. Кроме всего прочего, директор ООО «ВИП-Авто» заставил всех водителей зарегистрироваться самозанятыми, а это значит, что каждый должен из своей зарплаты самостоятельно заплатить налог.



- Горбунов нам уже просто не отвечает. Сначала говорил одно, потом другое. Просто не знает, как с нас урезать еще, - делятся водители.



Однако когда до директора ООО «ВИП-Авто» дозвонились СМИ, Горбунов стал перекладывать вину на водителей и, внезапно, пообещал частично выплатить долги по зарплате. Но опять же выборочно, как видится по принципу, кто нравится, тем заплачу, кто не нравится, обойдутся.



- Я рассчитаюсь с 12 работниками до конца недели. С теми, к кому нет претензий. С остальными, кто меня обманывает, пытается развести меня на деньги, буду разговаривать в суде. Следствие все выяснит, - заявил сам Горбунов.



Напомним, в ноябре 2020 года комитет по транспорту Администрации г. Улан-Удэ оперативно , без конкурса, заключил договора с ООО «ВИП-Авто». Руководитель конторы - Дмитрий Горбунов пообещал нанятым водителям 10-часовой рабочий день с оплатой в размере 2333 рубля в день. Плюс компенсация затрат на ГСМ и расходов на мобильную связь. Особое внимание он обещал уделить безопасности: 3-хразовая ежедневная обработка автомобилей, ежедневная выдача новой противочумной униформы и ежедневный медицинский контроль.



Однако, как утверждают водители, ничего этого не было и в помине. Собравшиеся на площади через СМИ обращаются в правоохранительные органы с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права работников.

