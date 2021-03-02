В Бурятии подростки стали меньше пить и совершать преступления



Сократилось количество убийств, краж и изнасилований, совершенных несовершеннолетними



В Бурятии по итогам 2020 года зарегистрировано сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 2,1% (с 660 до 646). Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина на своей странице в Фейсбуке. При этом наиболее значительный рост преступности отмечается на территории Улан-Удэ, Баргузинского, Курумканского, Мухоршибирского и Северобайкальского районов.



Количество убийств, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 50% (с 4 до 2), краж - на 5% (с 419 до 398), изнасилований - на 25% (с 4 до 3). Количество разбоев осталось на уровне 2019 года. При этом в целом количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 10,3% - со 195 до 215.



Детский омбудсмен отметила, что в 2020 году на 18,2% сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения - с 55 до 45. Однако, факты реализации алкоголя несовершеннолетним не единичны - за 2020 год в республике сотрудниками полиции пресечено 220 (в 2019 - 229) правонарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним. Кроме того, по фактам неоднократной розничной продажи алкоголя несовершеннолетним возбуждено 14 (в 2019 - 12) уголовных дел.



- В территориальные органы внутренних дел за совершение административных правонарушений доставлено 339 несовершеннолетних, в том числе 77 - за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных и спиртных напитков. К административной ответственности за употребление спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения привлечено 178 (в 2019 - 183) несовершеннолетних, - рассказала Наталья Ганькина.



Отмечено, что на родителей несовершеннолетних, не достигших возраста административной ответственности, составлено 190 протоколов (в 2019 году – 255).



При проведении проверок по совершенным несовершеннолетними административным правонарушениям выявлено 52 факта вовлечения подростков в употребление спиртных напитков, в том числе три, совершенных родителями или иными законными представителями.



Наталья Ганькина обратила внимание на то, что подростковые преступления в состоянии алкогольного опьянения продолжают иметь место и в 2021 году. Только за последние два дня января в республике несовершеннолетними было совершено два особо тяжких преступления. Среди них - разбойное нападение на известного журналиста в Улан-Удэ и убийство в Кижингинском районе. По предварительной информации, подростки в момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения.



- По данным преступлениям я обратилась в МВД Бурятии с просьбой провести проверку по установлению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними особо тяжких преступлений, - добавила Ганькина.



По результатам проведенной сотрудниками полиции проверки за вовлечение в употребление алкогольной продукции 17-летнего подростка в отношении взрослого лица составлен протокол об административном правонарушении. Виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере две тысячи рублей. Законных представителей несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение на известного журналиста Владимира Жарова, привлекли к административной ответственности по статье 5.35 Коап РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.



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