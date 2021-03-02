Птенцы «гнезда Евгении» разлетаются по больницам Улан-Удэ

Очередное медучреждение города возглавил выходец из Республиканской больницы





Главным врачом городской больницы №4 в Улан-Удэ назначен Михаил Итыгилов, сообщили «Номер один» в Минздраве Бурятии. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в РКБ им. Семашко.





