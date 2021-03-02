Птенцы «гнезда Евгении» разлетаются по больницам Улан-Удэ

Очередное медучреждение города возглавил выходец из Республиканской больницы
Главным врачом городской больницы №4 в Улан-Удэ назначен Михаил Итыгилов, сообщили «Номер один» в Минздраве Бурятии. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в РКБ им. Семашко.
Напомним, с июня 2020 года городской больницей №4 руководила бывший замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева. Однако уже в конце августа ее задержали по обвинению в мошенничестве, сейчас она находится под домашним арестом.
Отметим, Михаил Итыгилов – уже второй выходец из РКБ Семашко, который после назначения Евгении Лудуповой министром здравоохранения Бурятии (до этого она длительное время возглавляла РКБ) встал у руля крупного городского медучреждения. Так, в ноябре прошлого года другой заместитель главврача Республиканской больницы Анатолий Дмитриев стал главврачом ДРКБ. Перед этим он претендовал на должность первого заместителя Евгении Лудуповой и даже стал победителем конкурсного отбора. Однако на пост первого зама он в итоге назначен не был из-за проблем со счетами в иностранных банках.
Фото: РКБ им. Семашко, «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?