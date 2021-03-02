В Улан-Удэ беременная пациентка получила страшные ожоги в перинатальном центре

Врачи своей вины в случившемся не признают





Страшная и почти мистическая история произошла не так давно в городском перинатальном центре. Страшная - потому что пациентка, проснувшись от наркоза, обнаружила следы от сильнейших ожогов на своем теле. «Мистическая» - потому что медперсонал больницы уверяет, что виновников в произошедшем нет, а данный инцидент признали «непредвиденным случаем». В загадочной истории «самовоспламенившейся» беременной пациентки разбирался журналист «Номер один».

- Я до сих пор не понимаю, как это могло случиться. Лишь позднее, со слов врачей, мне удалось хотя бы примерно воссоздать картину того, что произошло. Перед операцией меня полностью обтерли спиртом. Покрыли пеленками. Под левой ногой у меня лежал электрод, сказали, что так нужно для операции. И, видимо, от паров спирта и взаимодействия с этим электродом произошло короткое замыкание или что-то в этом роде, из-за чего через мое тело прошел ток. Я так поняла. Ассистенты, которые были на операции, увидели, как из-под пеленок пошел дым. Они их сдернули и увидели, что на ноге уже ожог образовался, сразу начали его обрабатывать. Но изначально таких шрамов, как сейчас, не было - просто побелевшая кожа. А уже потом следы от ожогов стали проявляться. У меня очень сильно обожжен левый бок, грудь и правая нога. Есть ожоги и на левой ноге, - говорит Екатерина.







Непредвиденный случай





Улан-удэнка Екатерина Маркова впервые забеременела в 30 лет. Будущая мама, ее муж и родственники ждали первенца с большой радостью и нетерпением. Но, к сожалению, оказалось, что о самостоятельных родах не может идти речи. К концу беременности у женщины выявили сразу несколько показаний для проведения операции кесарево сечение.- У ребенка было двойное обвитие пуповины вокруг шеи, гипоксия. У меня диагностировали повышенное давление и гестационный диабет. Из-за этого на 40-й неделе экстренно госпитализировали в Улан-Удэнский перинатальный центр, - рассказывает Екатерина.4 февраля беременную положили в отделение патологии. 8 февраля рано утром пациентке сделали прокол плодного пузыря.- Прокол нужен, чтобы вызвать роды, потому что схваток у меня не было, - объясняет Екатерина. – Затем до двух часов дня я лежала в ожидании схваток. Потом врачи обнаружили, что у плода базальный ритм низкий (частота сердцебиения), и срочно направили на кесарево сечение.В операционной пациентке ввели наркоз, обработали тело спиртосодержащим раствором, укрыли пеленками все, кроме участка для надреза. Дальше врачи приступили к операции. Но что-то пошло не так.- Почувствовала, будто кто-то иголками колет колени. Подумала, что, наверное, так и должно быть, я ведь впервые была под наркозом, - говорит улан-удэнка.Как выяснилось позднее, как раз в этот момент женщина и получила ожог током, причем не один. Медики, проводившие операцию, не сразу заметили это.После того как пациентка полностью пришла в себя от наркоза, то почувствовала страшную боль. На своем теле она увидела кровавые следы от ожогов, покрывшиеся волдырями.Понятно, что с такими ранами женщина по сей день не может ни взять на руки младенца, ни прижать его к себе. С грудным вскармливанием тоже не заладилось. Екатерина пыталась сцеживать молоко и давать младенцу, но спустя несколько дней после такого «вскармливания» молоко постепенно пошло на убыль, а потом и вовсе исчезло. Сейчас молодой маме помогают с ребенком муж и родственники. Сама Катя не может ничего делать из-за сильной боли, у нее постельный режим. Пациентку уже предупредили, что процесс заживления ран будет долгим и непростым. Ведь врачи диагностировали сильнейшие ожоги первой и второй степени.- Ко мне вызывали комбустиолога (специалист по ожогам), и он сделал заключение, что ожоги на моем теле первой, второй и третьей степени. Заживать будут долго. Ну и, скорее всего, останутся рубцы на всю жизнь. Бесследно это не пройдет, - сетует Екатерина.Еще больше пострадавшую возмущает тот факт, что ее уверяют, якобы в случившемся никто не виноват. Получается, что ожоги и страдания женщины, которая должна радоваться рождению сына, а вместо этого мучается от боли, есть, а внятной причины данного ЧП и виновных никто назвать не может.- Врачи сказали, что в их практике это первый случай. И они не знают, из-за чего все произошло. Оборудование проверили – все исправно. Еще говорили, что до меня четыре операции провели, все было в порядке. Конечно, я написала жалобу в Минздрав, но мне ответили, что, мол, у вас уже попросили прощения, - возмущается Екатерина.ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» прокомментировал ситуацию нашему изданию следующим образом: «Перед началом операции кесарево сечение проведена обработка передней брюшной стенки, нижних конечностей спиртовым раствором антисептика. Во время операции возникла необходимость проведения электрокоагуляции обильно кровоточащих сосудов подкожно-жировой клетчатки. Принцип работы электрокоагулятора заключается в выработке искры, которая и вызвала воспламенения паров спирта, скопившихся под укрывным материалом. Произошло термическое поражение участков кожи, обработанных спиртовым раствором, при этом наружного пламени не было. По результатам осмотра комбустиолога диагностированы ожоги первой - второй степени боковой поверхности туловища слева, левой молочной железы, внутренней поверхности правого коленного сустава».По данному факту в медучреждении провели служебное расследование. В частности, проверили электрохирургический аппарат, задействованный на операции. Он оказался исправен. В конце концов, комиссия, проводившая расследование, пришла к довольно интересному выводу.«Аппарат электрохирургический высокочастотный Dixion Altafor был исправен. Перед проведением операции выполнены все стандартные операционные процедуры, касающиеся подготовки и проведения операции кесарево сечение, в частности, проверка электрокоагулятора на исправность. Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу о том, что данный случай является непредвиденным, - написано в ответе на наш редакционный запрос. – Пациентке принесены извинения руководством учреждения и непосредственно всей операционной бригадой».В заключение администрация медучреждения уверила нас, что медперсоналом приняты все меры по восстановлению здоровья пациентке.Администрацией были приняты меры по восстановлению здоровья пациентки, закуплены и переданы необходимые лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. После выписки продолжается оказание помощи в лечении и восстановлении пациентки. Также предложено встретиться для обсуждения вопроса оказания материальной помощи в случае необходимости, уверяют в перинатальном центре.Однако сама пострадавшая уверяет, что медики стали проявлять инициативу, звонить и даже приехали к ней домой лишь 26 февраля, то есть спустя почти месяц после той самой операции. К слову, так совпало, что именно в это время мы обратились с запросом в Минздрав, предупредив, что готовим публикацию. На пострадавшую мгновенно вышли, привезли ей лекарства, сделали перевязки и даже вручили бесплатную смесь для искусственного вскармливания. И если до этого времени Катя после выписки ездила на такси на перевязку в больницу, то сейчас медики все процедуры сделали прямо на дому.- Меня просили решить вопрос полюбовно и не обращаться в СМИ. Но я все же буду требовать возмещения ущерба через суд. Что касается их помощи, я не против - она мне необходима. Мне обещали делать перевязки, лечить ожоги. Я получила эту травму в стенах медицинского учреждения, поэтому нужно, чтобы и сами медики помогли мне быстрее встать на ноги. Ведь сейчас я не могу ухаживать ни за собой, ни за ребенком, - признается Екатерина.Известный правозащитник Виталий Хонихоев уже вызвался помочь пострадавшей оформить иск в суд. Сама формулировка «непредвиденный случай» коробит опытного юриста.- Такого быть не может. Всегда есть чья-то вина. Либо сломался аппарат, либо врачи действовали неправильно, либо тот, кто составлял инструкцию для врачей, написал ее неправильно и пр. В любом случае женщина получила травму в стенах лечебного учреждения, а значит, ему и отвечать за это. Ее изуродовали - сильнейшие ожоги по всему телу, возможно, даже потребуются пластические операции. Уже не говорю о моральном ущербе, когда молодая мама даже не может прижать к груди своего первенца и испытывает страшные боли. Конечно, такую проблему нужно решать в судебном порядке, - уверен юрист.«По факту оказания медицинской помощи пациентке Минздравом Бурятии будет проведена внеплановая проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ». При наличии нарушений руководителю медицинской организации выдадут предписание об устранении выявленных нарушений».Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: russianstock.ru, предоставлено Екатериной Марковой