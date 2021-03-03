Глава Бурятии расскажет школьникам о правильном обращении с мусором

Алексей Цыденов принял предложение общественника





Глава Бурятии Алексей Цыденов проведет открытый урок для школьников республики в формате конференции на платформе Zoom. Поделиться с детьми простыми идеями по сортировке мусора и его правильной утилизации главе Бурятии 26 февраля на заседании Клуба стратегических инициатив предложил автор экологического волонтерского проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов.

Инициатива Чингиса Болотова призвана привить каждому гражданину ответственное отношение к бытовым отходам с момента приобретения, например, в виде упаковки от продуктов, до утилизации.







Программа «Мусор из головы» является победителем конкурса Фонда президентских грантов и была презентована предпринимателям, экспертам и руководителю представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в ДФО Ольге Куриловой. Она приехала в Улан-Удэ на открытие клуба.Заслушав доклад, Ольга Курилова порекомендовала вести просветительские уроки в школах. После чего Чингис Болотов предложил сделать это главе Бурятии.- Алексей Самбуевич, я бы хотел предложить вам провести открытый урок, потому что вы – лидер общественного мнения, ученики с большим интересом отнесутся к такому выступлению. Мы сотрудничаем с организациями в рамках всероссийского движения «Эко», и наши партнеры разработали урок по сокращению отходов. Можно провести первую Zoom-конференцию для школьников. И если вы сами ее проведете, это будет хорошим примером, - предложил автор проекта и получил согласие.Поддержать проект согласился и Сбербанк. Как отметил управляющий Бурятским отделением Антон Соколов, банк принял стратегию по поддержке разного рода экологических инициатив.Фото: пресс-служба правительства Бурятии