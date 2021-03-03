Улан-удэнцев приглашают выбрать общественную территорию для благоустройства

Сделать это можно будет через «Госуслуги»





Жители столицы Бурятии смогут определить общественные территории, которые благоустроят в 2022 году. В список вошли четыре: сквер «Яблоневый» в мкр. Аэропорт, бульвар «Сиреневый» по ул. Октябрьская, сквер «Зодчий» по пр. Строителей и территория, прилегающая к Гостиным рядам.

Выбрать общественные территории для благоустройства можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды через «Госуслуги». Голосование по ним пройдет в течение месяца – с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Также сайт будет иметь мобильную версию для смартфонов и планшетов.– Одной из важных задач формирования комфортной городской среды является вовлечение горожан в процесс благоустройства. Именно улан-удэнцы должны выбрать, где они хотят благоустроить территорию, а также принять участие в выборе дизайн-проекта, – сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.За время реализации программы в 2017-2020 годах в Улан-Удэ благоустроено семь общественных территорий: парк им. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный», сквер за КДЦ «Заречный», сквер в мкр. Стеклозавод, площадь Славы, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Фото: «Номер один»