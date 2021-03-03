В Бурятии вновь снизили ставки по «Дальневосточной ипотеке»

С 1 марта года оформить кредит можно по ставке от 0,9% годовых



Ипотечная корпорация РБ объявила о снижении базовой ставки по «Дальневосточной ипотеке». С 1 марта оформить кредит можно по ставке от 0,9% годовых, сообщили в Минстрое Бурятии.

«По условиям программы, участником её могут стать молодые семьи, при этом обоим супругам на момент оформления кредита не должно исполнится 36 лет. К молодым семья относятся, и одинокие родители до 36 лет, с несовершеннолетним ребенком, а также в программе могут принять участие и получатели Дальневосточного гектара», - сообщил генеральный директор АО «СЗ «Ипотечная корпорации РБ» Анатолий Бирюков. По его словам, для оформления заявки достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда.



«Государство оказывает поддержку молодёжи в виде льготной программы ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека». Данная программа начала действовать с декабря 2019 года и первоначально ставка была 2% годовых. С тех пор ставка по этой программе планомерно снижается. В апреле 2020 года - 1,6%, а в сентябре уже - 1,2%», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



Отметим, с введением «Дальневосточной ипотеки» цены на недвижимость в Улан-Удэ начали стремительный рост. В этой связи популярных пабликах Улан-Удэ даже появлялись призывы



Фото: «Номер один» «По условиям программы, участником её могут стать молодые семьи, при этом обоим супругам на момент оформления кредита не должно исполнится 36 лет. К молодым семья относятся, и одинокие родители до 36 лет, с несовершеннолетним ребенком, а также в программе могут принять участие и получатели Дальневосточного гектара», - сообщил генеральный директор АО «СЗ «Ипотечная корпорации РБ» Анатолий Бирюков. По его словам, для оформления заявки достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда.«Государство оказывает поддержку молодёжи в виде льготной программы ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека». Данная программа начала действовать с декабря 2019 года и первоначально ставка была 2% годовых. С тех пор ставка по этой программе планомерно снижается. В апреле 2020 года - 1,6%, а в сентябре уже - 1,2%», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.Отметим, с введением «Дальневосточной ипотеки» цены на недвижимость в Улан-Удэ начали стремительный рост. В этой связи популярных пабликах Улан-Удэ даже появлялись призывы отменить льготную программу ипотечного кредитования.Фото: «Номер один»