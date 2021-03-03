В Улан-Удэ открыли пристрой к 49-й школе

Благодаря дополнительному зданию школьники не будут учиться в третью смену





Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в первую смену там будут учиться ученики старших классов, во вторую смену - ученики 6-7 классов. Благодаря вводу дополнительного здания школе удалось избежать обучения в третью смену.

Реконструкция школы №49, расположенной в одном из самых густонаселенных районов – 47 квартале, проведена в рамках реализации нацпроекта «Образование». В церемонии открытия приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, представители родительской общественности, педагогический и ученический коллектив школы.





- Школа была построена более 40 лет назад и, когда ее сдавали в эксплуатацию в 1981 году, рассчитывалось, что здесь будет учиться 1170 учеников. Город не стоял на месте, развивался, и уже более двух десятилетий школа нуждалась в дополнительных площадях. Сейчас здесь учится 2,5 тысячи наших детишек. Вы видите, что Октябрьский район, особенно здесь, активно развивается. На улице Конечной сдается практически микрогородок с многоэтажными жилыми домами, и поэтому для тех людей, которые будут там жить, для их детишек необходимы места в школе, детских садах. Поэтому мы подходим комплексно: для наших учеников строим школы, для дошколят - два детских садика в этом же месте, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





На первом этаже нового корпуса расположены вестибюль, пост охраны, учебные кабинеты русского языка, биологии, труда, читальный зал. На втором этаже - актовый зал и учебные кабинеты истории, обществоведения, физики, на третьем - гимнастический зал и кабинеты информатики, математики, химии. Все кабинеты оборудованы всем необходимым новым оборудованием. На каждом этаже для маломобильных групп предусмотрена подъемная платформа и туалеты, установлен лифт.





Теперь у школы №49 трехэтажный пристрой на 350 мест с теплым переходом.- Совсем другие условия для учеников для того, чтобы они получали новые знания, имели лучшие возможности для того, чтобы дальше получать среднеспециальное, высшее образование и двигаться по жизни уверенно вперед, - отметил глава республики Алексей Цыденов.Строительством пристроя занималась компания «Дом 2000», его стоимость составила 230 млн рублей. В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» в столице Бурятии также начато строительство школы №40 по пр.50-летия Октября и школы на 1275 мест по ул. Автотранспортной.Фото: мэрия Улан-Удэ