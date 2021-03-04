В Улан-Удэ бизнесмен обозвал «ковидного» таксиста тварью

Вместо денег водители получили угрозы и оскорбления





В Улан-Удэ группа водителей «ковидного» такси собралась на Театральной площади, чтобы рассказать о вопиющей ситуации с задержкой зарплаты за перевозку больных. Руководитель ООО «ВИП-Авто», получивший около 14 млн рублей на эти цели, в ответ на требование выплатить долги по зарплате перестал отвечать на телефонные звонки, а в редких диалогах переходил на личные оскорбления.

- : Ну и, конечно, без выходных. Типа работаем, работаем, а че? Ниче страшного. Человек ко всему привыкает. Выходим все на смену там … (нецензурная лексика)… Со всей силы там этим …. (нецензурная лексика)… антисептиком прыскаем. Только звоним за свой счет, деньги за это не платят до сих пор. Ты тоже там прозванивай.





С прошлого года ковид уже основательно надоел жителям всей планеты. Но, несмотря на реальную опасность пандемии и угрозу для здоровья людей, жизнь не остановилась. В этом огромная заслуга наших медиков, которые, не жалея себя, боролись и продолжают бороться с заболеванием. Естественно, и государство разработало различные механизмы эффективной борьбы с ковидом и его последствиями.С начала пандемии специалисты установили, что с момента выявления больного счет идет буквально на часы. Зачастую необходимо принимать немедленные меры для спасения заболевшего, в то же время требуется обеспечить противоэпидемиологические мероприятия, чтобы прервать распространение заболевания. Очень быстро стало понятно, что система здравоохранения не рассчитана на подобные нагрузки.Все прекрасно помнят, как во время второй волны в самый пик заболеваемости катастрофически не хватало машин «скорой помощи». Логично, что для перевозки медиков и ковидных больных было решено привлечь транспортные компании, которые смогли бы в кратчайшие сроки включиться в работу.Со стороны власти, казалось, для решения проблемы было продумано все. Предусмотрены меры профилактики против COVID-19 для сотрудников транспортных компаний. Так, четырехсторонним документом республиканского Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РБ, Минтранса РБ и мэрией установлен свод правил, который должен был, во-первых, обеспечить защиту водителей, а во-вторых, не превратить «ковидные» автомобили в биологические бомбы, распространяющие болезнь. Суммы на реализацию выделены немалые, оно и понятно - простые водители в буквальном смысле рисковали жизнью своей и близких, и оплата им должна быть достойная. Но в те ли руки она ушла?В ноябре 2020 года с ООО «ВИП-Авто» власти заключили два договора на общую сумму 5 млн рублей. Под самый Новый год, 30 декабря, на перевозку ковидных больных в Улан-Удэ без всяких тендеров был заключен еще один крупный договор почти на 9 млн рублей. Выбор снова пал на ООО «ВИП-Авто», что вызвало всеобщее удивление. Тут следует пояснить, что это совершенно разные фирмы с одинаковым названием. Учредитель у них тоже один - Дмитрий Горбунов. Но самое поразительное, что вторая компания «ВИП-Авто» создана за две недели до заключения договора. В условиях ЧС перевозчику, который существует всего несколько дней, доверили ответственную работу.При выделении таких сумм вполне логично предположить, что медорганизации получат чистые и обеззараженные автомобили с отдохнувшими и обеспеченными всем необходимым водителями. Первоначальный договор именно это и подразумевал. Как рассказали «Номер один» нанятые компанией «ковидные» таксисты, предполагался десятичасовой рабочий график с оплатой в размере 2333 рубля в день плюс компенсация затрат на ГСМ и расходов на мобильную связь. Особое внимание должно было уделяться безопасности: трехразовая ежедневная обработка автомобилей, ежедневная выдача новой противочумной униформы и ежедневный медицинский контроль. Работать на таких условиях согласились 17 человек.Однако на деле все оказалось далеко от обещанного. Во-первых, всех водителей заставили зарегистрироваться самозанятыми, а это значит, что каждый должен из своей полученной суммы самостоятельно заплатить налог. Обязательная трехразовая обработка автомобилей плавно сошла на нет. Работникам просто выдали обеззараживающий препарат, чтоб водители сами по мере необходимости обрабатывали машины, никакого контроля при этом обеспечено не было.Одноразовая униформа водителям выдавалась одна на полмесяца, вследствие чего они должны были с риском для здоровья использовать старую. За сотовую связь вместо обещанных 250 рублей на две недели в итоге выплатили всего 500 рублей за все время работ.- Один костюм выдали, он так и лежит. В нем я проездил два месяца. Как мне работать? Боялся, что заражу семью, а у меня четверо детей. Нам обещали компенсировать траты на связь. В итоге сами оплачивали. Сейчас мне сказали, что ничего не получу, - возмущается один из водителей Денис.- Постоянно не хватало масок, перчаток, СИЗов (защитных костюмов). Нам обещали 12 литров бензина на день, а в итоге оказалось на 100 километров. Приходилось между заявками сидеть в холодной машине. На этот специальный костюм не наденешь куртку, а снимать или выходить из машины нельзя, - рассказывает водитель Александр Григорьев.В общем, в «ВИП-Авто» экономили на всем, где можно. Показательна ситуация и с выделением средств на ГСМ. Из положенной водителю суммы в 2333 рубля в день директор «ВИП-Авто» еще решил удерживать и перерасход топлива. Отметим, что перевозка выпала на зимние холода, и в итоге получилось так, что финансовая ответственность за прогрев автомобиля, без которого невозможна работа зимой, легла на плечи самих водителей. Прогревать машину было необходимо, иначе они сами бы замерзали и пациенты с ослабленным иммунитетом садились бы в холодный автомобиль, что Дмитрием Горбуновым, к сожалению, не учитывалось.В распоряжение редакции попали записи телефонных разговоров водителей, как они утверждают, с Дмитрием Горбуновым. В одном из них собеседник подговаривает лгать проверяющим по поводу того, как проводится обработка, какие меры предосторожности соблюдаются при перевозке. Приводим расшифровку полностью.Выйти на площадь Советов, желая добиться справедливости, решились пять обманутых таксистов. Водители долгое время пытались решить вопрос с директором «ВИП-Авто» Дмитрием Горбуновым мирным путем. Однако тот лишь кормил их завтраками.Елизавета, жена еще одного водителя, рассказала, что из-за задержки зарплаты их семья осталась без денег на полтора месяца.- Я сама сижу дома после операции. Дома четверо детей голодают. А супруг работал по 11 часов, средства защиты не выдавали, рисковал здоровьем, а теперь не можем получить деньги. Это более 33 тысяч, - со слезами рассказывает женщина.Номер один уже писал о шлейфе долгов и налоговых претензиях к нескольким организациям, принадлежащим Дмитрию Горбунову. К примеру, ООО «Байкальская Транспортная Компания» (БТК, созданная в 2007 году). За фирмой числится исполнительных производств на 389 тыс. рублей, почти две трети из них штрафы и долги по налогам. Еще одна проблемная контора, принадлежащая Горбунову - ООО «Такси по Пути» - зарегистрирована в 2014 году. И за этой конторой гоняются приставы, пытаясь возместить долги на сумму 340 тыс. рублей. Несложно посчитать, что обе фирмы должны государству более полумиллиона рублей, что, однако, не помешало их учредителю получить бюджетные средства на другие компании.Водители не скрывают, что Дмитрий Горбунов в ответ на законное требование выплатить долги много раз говорил про каких-то покровителей, благодаря которым им дана возможность работать. Не исключено, что у него действительно таковые есть, иначе как можно объяснить, что учредитель компаний с таким шлейфом неблагонадежности получает три крупных договора для самой ответственной работы в условиях пандемии. И, возможно, в «ВИП-Авто» даже совершенно не преувеличивают, когда угрожают водителям разборками с серьезными людьми, под «крышей» которых они якобы находятся.Вот еще один телефонный диалог с руководством.Далее собеседник бросил трубку.Вместе с этой записью есть десятки других, где говорится о переработке, о том, что водителям приходилось посреди ночи сменять тех, кто не вышел на работу, и про попытки истребовать долг по зарплате. Из этих же записей становится понятной стратегия, почему Дмитрий принял на работу водителей как самозанятых. Если бы водитель работал 30 дней подряд, в месяц он должен был получить зарплату 70 тыс. рублей. Все законные социальные отчисления в таком случае ложатся на плечи работодателя, однако Горбунов, видимо, не желая тратить сверх заработной платы, сделал хитрый ход. Назвал водителям зарплату в 70 тысяч и пояснил, что налоги они заплатят с нее большие и им выгоднее стать самозанятыми. Уловка удалась, в итоге круглую сумму Горбунову удалось для себя сэкономить, а местный бюджет останется без налогов, какие были заложены в этих миллионных контрактах.По словам водителей, особенно обидно то, что они действительно хотели помогать людям в сложный для всей страны период. А то, что еще одновременно удастся подзаработать и прокормить семью, считали величайшей удачей. Но в итоге не только не получили заработанных денег, но их еще и «тварями» обозвали.После митинга, когда история стала публичной, до директора ООО «ВИП-Авто» дозвонились СМИ, и Горбунов стал перекладывать вину на самих водителей, внезапно пообещав частично выплатить долги по зарплате. Но опять же выборочно.- Я рассчитаюсь с 12 работниками до конца недели. С теми, к кому нет претензий. С остальными, кто меня обманывает, пытается развести на деньги, буду разговаривать в суде. Следствие все выяснит, - заявил тогда Горбунов.Видимо, здесь сработал принцип: лучшая защита – нападение. Однако сами водители уже не верят директору и через СМИ обращаются во все правоохранительные органы с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права работников.К слову, Дмитрий Горбунов в телефонных разговорах несколько раз жаловался, что «ему прилетит», что из-за водителей у него могут начаться проблемы. Он также уверен, что его телефон прослушивается сотрудниками ФСБ, о чем сообщил в одном из диалогов. Тут у нас возник логичный вопрос, насколько смелым в своих действиях можно быть, чтобы открыто сообщать о нарушениях, угрожать, при этом совершенно не стесняясь «прослушки», или у Дмитрия Горбунова настолько компетентные покровители? Ну те, которые «не лохи», в общем, вы поняли.В конце приведем немного математики, которая даже при грубом подсчете показывает, о каких суммах идет речь. По всем трем контрактам на каждую машину Горбунов получал от государства свыше 6000 рублей ежедневно. А тратилось на зарплату и заправку примерно 3000 рублей. Как мы выяснили, перерасход топлива, услуги связи включены в оплату, а средства защиты и обработки крайне сложно учесть, так как их почти не выдавали. Даже если округлить затраты до 3300 рублей, прибыль фирм Горбунова составила половину от всей суммы. Если считать в миллионах, то из 14 это 7 млн. Неплохой заработок за три месяца. Кстати, Дмитрий Горбунов уже заявил водителям, что ждет третьей волны коронавируса.Лев Хандажапов, «Номер один»Фото: мэрия Улан-Удэ