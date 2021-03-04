Селенгинский район Бурятии посадили на карантин

Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом



3 марта глава Бурятии Алексей Цыденов провел внеплановое заседание Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, членами штаба разработаны меры по локализации очага инфицирования в Селенгинском районе, где в настоящий момент показатели заболеваемости значительно превышают среднереспубликанский уровень.



По решению оперштаба с 4 марта в течение 14 дней на территории района приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и дополнительного образования.



Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного обследования на COVID-19.



Во всех организациях и предприятиях района будут усилены противоэпидемические мероприятия. Также глава Бурятии поручил увеличить количество мобильных групп для контроля профилактических мер.



Алексей Цыденов дал поручение муниципалитету и Министерству экономики РБ разработать меры поддержки предпринимателей района в период карантина.



Минздраву Бурятии поручено организовать тестирование всех контактных лиц. Специалистами министерства будет проведена корректировка распределения вакцины от коронавируса для приоритетного направления доз в очаг инфицирования. В районе имеется достаточный запас лекарственных средств. Бесплатными препаратами для амбулаторного лечения обеспечены 1224 пациента из средств федерального бюджета и 718 болеющих - за счет республиканского бюджета.



- Я прошу всех глав муниципальных образований обратить особое внимание на ситуацию в Селенгинском районе. В течение всего прошлого года была выстроена система профилактических мер. Стоило расслабиться - мы имеем такую ситуацию. Активизируйте работу районных оперштабов, усильте контрольные мероприятия. Расслабляться рано, - отметил глава Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии