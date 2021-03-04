В Бурятии сельские водители ездили, не глядя на знаки

Причина банальна - на улицах села их просто не было







Прокуратура Бурятии совместно с ГИБДД проверила безопасность дорожного движения в Бичуре.

«Установлено, что на участках автодорог и перекрестках шести улиц села Бичура отсутствуют 25 дорожных знаков, в том числе «Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход» и другие. Это создает угрозу безопасности дорожного движения», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес начальнику МБУ «Хозяйственно-транспортный отдел» администрации Бичурского района представление. По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, дорожные знаки установлены.Фото: «Номер один»