Консервы из Окинского района Бурятии появились в Германии

После пика пандемии также возобновлены поставки в Японию, Испанию, Израиль







Сельскохозяйственный кооператив «Дагдан» начал поставки экологически чистой продукции премиум-класса из Окинского района Бурятии в Германию, сообщили в минсельхозпроде республики.



«В 2019 году мы вышли на рынок Японии, Испании, Израиля, но из-за пандемии COVID-19 поставки продукции приостановили. В этом году сбыт в эти страны возобновлен, кроме того мы начали сотрудничество с Германией», - рассказывает генеральный директор сельскохозяйственного кооператива «Дагдан» Саян Хулуев.



Рецептуру и оборудование для производства разработало МИП «Байкалэкопродукт» под руководством Андрея Хантургаева. Сегодня перечень выпускаемой продукции значительно расширился: тушенка из мяса яка и из мяса изюбра, конина тушеная, говядина тушеная, хариус консервированный в кедровом масле с кедровыми орешками, хариус консервированный, чай «Горный», варенье из черной смородины и варенье брусничное, эфирное масло «Пихта», эфирное масло «Можжевельник», масло кедровое.



Напомним, тушенка из мяса яка «Сарлык» и тушенка «Изюбрь» стали лучшим продуктом Бурятии 2019 года. При поддержке администрации Окинского района СПоК принимал участие во различных выставках: международная Байкальская туристская Baikal Travel Mart-2019, фестиваль «Вкус шелкового пути», агрофестиваль-2019, межрегиональный фестиваль «Агропродмаркет-2019».

В планах кооператива - расширить ассортимент продукции и осваивать новые международные рынки. А также - воспользоваться господдержкой в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое предпринимательство».



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

