В Улан-Удэ ушла из жизни директор ресторана «Ургы»

Татьяне Сылановой было всего 48 лет



«На 49-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Татьяна Владимировна Сыланова, меценат, общественный деятель. Татьяна Владимировна принимала активное участие в мероприятиях, направленных на развитие традиционной культуры Бурятии. Безмерна ее помощь в организации и проведении празднования 250-летия прибытия первых переселенцев-старообрядцев в Бурятию, Международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» и многих культурных событий республики. Она оказывала помощь творческим коллективам сельских поселений и города Улан-Удэ», - отметили в Минкультуры Бурятии.



В 2020 году Татьяна Сыланова участвовала в издании книги «Семейская кухня», посвященной 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В книгу вошли рецепты кулинарного искусства семейских, которые Татьяна Владимировна собирала на протяжении многих лет в районах Бурятии.



Министерство культуры Бурятии, Республиканский центр народного творчества, Союз деятелей народного творчества Бурятии выразили соболезнование родным и близким Татьяны Сылановой.



«Искренне соболезную семье, родственникам, друзьям о преждевременной кончине Татьяны Владимировны Сылановой. Замечательная дочь, любимая жена, мама, бабушка! Скромная по натуре, но с характером в бизнесе. Это на ее хрупких плечах держался ресторанный бизнес «Ургы», это она - радушная хозяйка «Семейской горницы» - хранила и передавала культуру и традиции семейских. У меня ком в горле, слезы душат. Я до последнего верила и надеялась, она - сильная, она будет жить! В памяти моей навсегда останется светлый образ удивительного и и красивого душой человека, Татьяны Владимировны. Царствия небесного и вечного покоя», - выразила соболезнования первый заместитель председателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова.



Редакция «Номер один» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Сылановой.



фото: Минкульт Бурятии