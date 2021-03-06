Роспотребнадзор Бурятии: новая вакцина от ковида безопасна для пожилых

Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла исследование среди лиц от 60 лет и старше



Как сообщает бурятское управление Роспотребнадзора, вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.



В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.



На основании представленного заявления и документов по результатам проведенных экспертиз Министерством здравоохранения Российской Федерации 3 марта 2021 года принято решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона».



В новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет).



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