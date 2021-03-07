"Хиагда" начала добычу урана на последней залежи Хиагдинского месторождения в Бурятии

Сооружено 114 технологических скважин
АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга "АРМЗ«/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») полностью вскрыло рудное тело Хиагдинского месторождения в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. На последней залежи, где еще не велась добыча урана, сооружено 114 технологических скважин. В настоящее время завершаются обустройство автодорог, монтаж трубопроводов, установка линии электропередачи. Также на залежи будет построен сборник продуктивных растворов. Закисление рудного тела начнется уже в марте, сообщает пресс-служба компании.
«Мы используем максимально безопасные технологии для окружающей среды. Первый металл с этой залежи планируем получить уже летом 2021 года», — рассказал заместитель главного инженера — главный геолог АО «Хиагда» Евгений Гурулев.
Группа месторождений, составляющих Хиагдинское рудное поле, была открыта Сосновской экспедицией Первого главного геологоразведочного управления в 1980-1987 годах. Опытно-промышленные работы на Хиагдинском месторождении начались сразу же после создания АО «Хиагда», в 1997 году. В соответствии с утвержденным паспортом проекта отработка Хиагдиского месторождения завершится в 2035 году.
«За время отработки Хиагдинского месторождения реализация дивизиональных ПСР-проектов позволила нам добиться максимальной эффективности извлечения стратегического металла. Также, совместно с АО "РУСБУРМАШ", снижены затраты на строительство добычного комплекса за счет эффективной организации буровых и строительных работ. Все технологии являются экологически безопасными», — отметил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.
Фото: khiagda.armz.ru
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