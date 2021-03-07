07.03.2021
Фото дня: жители Улан-Удэ "утопают" в соседских фекалиях

Фото дня: жители Улан-Удэ "утопают" в соседских фекалиях

Горожане не стесняясь выливают свои помои в мусорные баки

Анонимный пользователь из Улан-Удэ сообщил о том, что в городе по ул. Гарнаева кто-то выливает фекалии рядом с мусорным баком. Вместо того, чтобы сливать это в отдельно отведенные ямы, местные жители заливают мусорные контейнеры.

"Невозможно пройти, а через 10 метров детская площадка!", - пишет анонимный автор.



В комментариях к посту горожане особо не удивляются происходящему.

"Если жителям нравится быть (свиньями), ничего с этим не поделаешь. Судя по картинке, фекалии сливают в бак ТБО";

"У людей нет понимания, что твердое высыпается из баков, а жидкое откачивается через шланг. И мусором все забивается. Вот точно зоопарк!!! А потом жалуются, что живут в фекалиях", - пишут комментаторы.

Фото: Аноним 03, "Номер один"
фекалии
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