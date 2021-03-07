Фото дня: жители Улан-Удэ "утопают" в соседских фекалиях

Горожане не стесняясь выливают свои помои в мусорные баки
Анонимный пользователь из Улан-Удэ сообщил о том, что в городе по ул. Гарнаева кто-то выливает фекалии рядом с мусорным баком. Вместо того, чтобы сливать это в отдельно отведенные ямы, местные жители заливают мусорные контейнеры.
"Невозможно пройти, а через 10 метров детская площадка!", - пишет анонимный автор.
В комментариях к посту горожане особо не удивляются происходящему.
"Если жителям нравится быть (свиньями), ничего с этим не поделаешь. Судя по картинке, фекалии сливают в бак ТБО";
"У людей нет понимания, что твердое высыпается из баков, а жидкое откачивается через шланг. И мусором все забивается. Вот точно зоопарк!!! А потом жалуются, что живут в фекалиях", - пишут комментаторы.
Фото: Аноним 03, "Номер один"
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