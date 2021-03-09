В Бурятии завершено расследование скандального дела группы браконьеров

Но продолжается разбирательство с их претензиями к инспектору заповедника, а инспектора – к ним



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 4 октября прошлого года ночью компания мужчин на автомобиле УАЗ-469 приехала из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, расположенного в Мухоршибирском районе, где в ходе незаконной охоты произвели отстрел двух косуль. На обратном пути в лесном массиве они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника.



Сейчас завершено ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. Следователем разрешаются ходатайства, заявленные стороной защиты, и составляется обвинительное заключение, после чего уголовное дело подлежит направлению прокурору и затем – в суд, для рассмотрения по существу.



Помимо этого, в ходе предварительного следствия от участников уголовного процесса поступили встречные заявления о совершении преступлений в процессе задержания в лесу. Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля УАЗ-469 не отреагировал на требование об остановке машины и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону. А при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них, сломав ребра, и затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.



В настоящее время доводы всех участников проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника;



В ряде публичных источников распространялись сведения о, якобы, особом статусе обвиняемых охотников. «Это не соответствует действительности. По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере ЖКХ, еще один браконьер – водитель в службе инкассации банка, остальные – безработные», - отметили в управлении.







Фото: «Номер один» В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 4 октября прошлого года ночью компания мужчин на автомобиле УАЗ-469 приехала из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, расположенного в Мухоршибирском районе, где в ходе незаконной охоты произвели отстрел двух косуль. На обратном пути в лесном массиве они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника.Сейчас завершено ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. Следователем разрешаются ходатайства, заявленные стороной защиты, и составляется обвинительное заключение, после чего уголовное дело подлежит направлению прокурору и затем – в суд, для рассмотрения по существу.Помимо этого, в ходе предварительного следствия от участников уголовного процесса поступили встречные заявления о совершении преступлений в процессе задержания в лесу. Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля УАЗ-469 не отреагировал на требование об остановке машины и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону. А при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них, сломав ребра, и затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.В настоящее время доводы всех участников проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника; по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий. Производство предварительного следствия по указанным уголовным делам поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, что обеспечит объективность и своевременность сбора необходимых доказательств. По результатам расследования по обоим делам будут приняты правовые решения.В ряде публичных источников распространялись сведения о, якобы, особом статусе обвиняемых охотников. «Это не соответствует действительности. По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере ЖКХ, еще один браконьер – водитель в службе инкассации банка, остальные – безработные», - отметили в управлении. Как информировал «Номер один» , круги от этого дела дошли из Бурятии до Москвы.Фото: «Номер один»