В Бурятии завершено расследование скандального дела группы браконьеров

Но продолжается разбирательство с их претензиями к инспектору заповедника, а инспектора – к ним
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении группы браконьеров, обвиняемых в незаконной охоте в Алтачейском заказанике, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 4 октября прошлого года ночью компания мужчин на автомобиле УАЗ-469 приехала из Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, расположенного в Мухоршибирском районе, где в ходе незаконной охоты произвели отстрел двух косуль. На обратном пути в лесном массиве они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника.
Сейчас завершено ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. Следователем разрешаются ходатайства, заявленные стороной защиты, и составляется обвинительное заключение, после чего уголовное дело подлежит направлению прокурору и затем – в суд, для рассмотрения по существу.
Помимо этого, в ходе предварительного следствия от участников уголовного процесса поступили встречные заявления о совершении преступлений в процессе задержания в лесу. Из заявления одного из государственных инспекторов следовало, что водитель автомобиля УАЗ-469 не отреагировал на требование об остановке машины и пытался сбить его, причинив телесные повреждения. С другой стороны, охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону. А при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них, сломав ребра, и затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.
В настоящее время доводы всех участников проверяются следственным путем, для чего по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти – государственного инспектора природного заповедника; по второму – о превышении данным инспектором должностных полномочий. Производство предварительного следствия по указанным уголовным делам поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, что обеспечит объективность и своевременность сбора необходимых доказательств. По результатам расследования по обоим делам будут приняты правовые решения.
В ряде публичных источников распространялись сведения о, якобы, особом статусе обвиняемых охотников. «Это не соответствует действительности. По данным следствия, водитель УАЗ работает слесарем в сфере ЖКХ, еще один браконьер – водитель в службе инкассации банка, остальные – безработные», - отметили в управлении.
Как информировал «Номер один», круги от этого дела дошли из Бурятии до Москвы.
Фото: «Номер один»
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