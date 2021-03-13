Житель Бурятии навсегда попрощался с цивилизацией и ищет единомышленников

Андрей Распутин уже четыре года живет в лесу в полном одиночестве



Он обустроил в тайге свой собственный мир, в котором живет только по своим правилам. Несмотря на отсутствие благ цивилизации и общения с другими людьми, живет в полной гармони с самим собой и не думает о возращении в большой мир.



Поместье в тайге



Напомним, Андрей уже был героем наших публикаций, он рассказывал нашим читателям о том, что обожает дикую природу. Специально для того, чтобы показать скрытую для многих глаз красоту тайги, он занялся фотографией, приобрел профессиональный фотоаппарат. Однако со временем кратковременных вылазок в лес для него стало недостаточно. В какой-то момент он сделал осознанный выбор – решил навсегда остаться в лесу. Освоенные им профессии водителя, строителя, охотника, вальщика леса и золотоискателя оказались ненужными, как и диплом адвоката. О жизни в Улан-Удэ или в родном поселке Андрей больше не хочет слышать.



- В технократическом мире человек всегда занят. Но занят чем-то неважным, неглавным. А жизнь проходит мимо. Надо заработать на квартиру, ипотеку, другие кредиты, на оплату ЖКХ. Наконец, заплатить за продукты магазинские, искусственные, отвратительного качества. Словом, ты всегда и всем что-то должен. Я считаю, что это не жизнь, а мучение. А вот в тайге жизнь настоящая, - считает Андрей.



Но если кто-то решит, что Андрей «спрятался» в лесу от больших обязательств и работы, то он ошибется. С раннего утра до позднего вечера отшельнику есть чем заняться. Сейчас у него в тайге маленькое, но свое «поместье».



- Я построил два домика, баню, летнюю кухню, сеновал, стайки для скота. Привез дойную корову, телят. Хочу иметь свои натуральные продукты: молоко, сметану, творог, сыр.

Приобрел и установил солнечные панели. Теперь освещение и зарядка аккумуляторов от солнца. У меня панель от солнца недорогая, маломощная - 100 ватт, ее хватает только на свет и зарядить телефон. Но мне больше и не надо. Еду я готовлю на печи, летом - на костре. Есть баня, в ней и моюсь, и стираю. Бытового мусора у меня минимум. Часть сгорает в печи. Есть и выгребная яма, как наполнится, засыпаю ее землей. Чтобы были какие-то деньги, собираю, засушиваю, а потом продаю лекарственные травы, - рассказывает отшельник.



Питается Андрей скромно: овсянка, рис и курага, изюм плюс молочные продукты со своего хозяйства. Он сам стряпает вкусный домашний хлеб. Ловит и коптит рыбу.



Иметь хозяйство в глухой тайге, как оказалось, довольно опасно. То и дело к Андрею захаживают «в гости» волки, которым приглянулся его скот. Спасают животных преданные собаки, защищая телят и коров и порой рискуя своей жизнью.



Одиночество как подарок



На все вопросы об одиночестве или скуке в глухой тайге Андрей отвечает с искренним недоумением.



- Одиночество для меня это как подарок, благо. Потому что считаю целью своей жизни – саморазвитие, развитие своей души. Да и как я могу скучать, когда вокруг такая природа? Или когда со мной есть мои книги. В целом, я считаю, общение нужно только в случае, если собеседник тебя может чему-то научить. А говорить на бытовые темы, о политике мне неинтересно. Вот с Михаилом Веллером я бы с удовольствием поговорил, мне нравятся его взгляды на жизнь, - признается Андрей.



Еще одна причина, по которой отшельник любит лес, это его вера. При этом Андрей не является приверженцем какой-либо религии. Так же как и считает священников лишь «ненужными посредниками между человеком и Богом».



- В городе я не чувствую Бога, его там нет. Там другой правит. А природа - это посредник между Богом и человеком. Природа во всей красоте, звуках, птицах, цветах, запахах - это не что иное, как промысел Всевышнего. Именно посредством природы Творец говорит человеку, что он существует и душа бессмертна. В лесу это можно не только увидеть, но и почувствовать, ощутить очень явственно.



В свободное время Андрей фотографирует. Он знает все тропы и живописные маршруты вокруг и умеет подбираться к диким животным и птицам чуть ли не вплотную, чтобы сделать удачный снимок. Фотограф-любитель уже выпустил две книги в виде фотоальбома «О Баунте с любовью», сейчас готовится третий выпуск. Кроме того, отшельник готовит свой сборник рассказов.



- Возможно, что мой смысл жизни заключается в том, чтобы хотя бы один-единственный человек, глядя на мои фотоснимки природы или читая написанные мной рассказы, пришел к пониманию, что жизнь на Земле не конечна, это всего лишь школа, экзамен. И поэтому надо заниматься развитием своей души, а не тратить жизнь на гонку за материальными благами, - говорит Андрей.



Поселок внутри дикой природы



Раз в полгода отшельнику все-таки приходится выезжать в поселок, чтобы пополнить запасы продуктов, увидеться с родными.



- Вне государства ни один отшельник существовать не может. Например, у нас пшеница не растет, муку, хлеб можно взять только в магазине, как и другие необходимые вещи. Поэтому, конечно, раза два в год я бываю в поселке, пополняю свои запасы. В больницу пока ни разу не обращался, почти никогда не болею, в крайнем случае помогают отвары из лекарственных трав. Я занимаюсь спортом, не курю, не злоупотребляю спиртным, поэтом рассчитываю прожить долго. Но, кто знает, может, и помощь медиков или полиции тоже когда-то понадобится, - замечает Андрей.



Со временем хозяйство разрослось. И отшельник поневоле стал задумываться о том, что ему нужны помощники. А еще лучше - единомышленники.



- Мне нужны помощники. Люди, мечтающие жить в лесу и умеющие ухаживать за хозяйством. Место хорошее – на живописном берегу реки Икат, в которой водится рыба: ленок, хариус, налим. В лесу много зайцев, боровой дичи, утки по водоемам. В лесу растут грибы, ягоды, есть кедровый орех. Много лекарственных трав, можно заготавливать их, продавать и так зарабатывать. Могу и сам научить всему, что умею. Пишите мне на ватсап по телефону: 8924-357-59-87, - призывает отшельник.



Не исключено, что единомышленников откликнется больше, чем нужно хозяину подворья. Тогда посреди дикой природы появится первый в нашей стране экопоселок таких же, как Андрей, противников технократического мира.



Василиса Шишкина, «Номер один».