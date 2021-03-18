В Монголии насчитывается более тысячи ирбисов

Таков результат крупномасштабного исследования ареала и численности снежного барса на территории страны
Более тысячи взрослых ирбисов (снежных барсов) насчитывается в Монголии. Ареал их обитания составляет примерно 328 тысяч квадратных километров площади с Алтайских гор до горы Соён, сообщает МОНЦАМЭ.
По инициативе офиса программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Монголии в 2017 году Монгольский фонд защиты ирбисов, Международный фонд сохранения снежного барса и Институт общей и экспериментальной биологии Академии наук Монголии совместно провели крупномасштабное исследование по установлению ареала и численности снежного барса на территории страны. В 40 полевых исследовательских работах приняли участие 500 человек, среди которых ученые-исследователи МонГУ, сотрудники особо охраняемых природных зон, защитники природы и местные граждане.
«Исследованием была охвачена территория 10 аймаков. Это примерно 406 800 квадратных километров площади, где предполагалось найти следы существования ирбисов. Также в 29 горах были установлены автоматические камеры для подсчета. Результаты этого масштабного научного исследования обеспечат нам возможность выявить ареалы, где угрожает исчезновение ирбисов, найти наиболее оптимальный метод защиты и сохранения дикой популяции ирбисов в Монголии и окажут неоценимую помощь в будущем», - рассказал специалист программы WWF в Монголии Б.Гантулга.
«Основываясь на результатах исследования мы сможем разработать подпрограмму по защите экосистемы и биоразнообразия высокогорья», - подчеркнул начальник отдела фауны, флоры и природных ресурсов министерства окружающей среды и туризма П.Цогтсайхан.
Как сообщал «Номер один», снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида. Он обитает в Центральной Азии – в горных системах Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Куньлуня, Гиндукуша, Гималаев, Каракорума. Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.
Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в 2020 году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходит в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в нашей стране. С 2016 года учет снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2020 году финансовую поддержку учету оказывает фонд «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness. В Бурятии экспедиция по учету численности снежного барса завершена, сообщал WWF России. Результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.
Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.
Фото: montsame.mn
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