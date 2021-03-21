В Улан-Удэ происходит неразбериха с бурятским языком

В последнее время в столице Бурятии начались новые «подвижки» в использовании бурятского языка в общественных, открытых местах



В последнее время в столице Бурятии начались новые «подвижки» в использовании бурятского языка в общественных, открытых местах. Что заметили многие жители города Улан-Удэ. Но, как выясняется, не всегда эти самые «подвижки» бывают грамотными.



«Трамвайный» прорыв



Так, местом, где начали публично использовать язык коренного народа, стали муниципальные трамваи. Речь не о том, что пассажиры заговорили в вагоне по-бурятски. Мы о прогрессивной языковой политике МУП «Управление трамвая».



Аудиозапись, с помощью которой гражданам объявляют остановки, делают небольшие объявления, в один прекрасный день стала двуязычной. Начала звучать не только русскоязычная версия, но и бурятскоязычная. Это было очень необычным шагом трамвайного предприятия. Потом это начало проникать и в область муниципальных автобусных пассажироперевозок.



В Конституции республики есть статья 67, которая гласит, что «государственными языками Республики Бурятия являются бурятский и русский языки». Конституцию принял в 1994 году еще Верховный Совет республики. С тех пор прошло много времени и никогда не ощущалось, что в Бурятии эта статья реализовывалась по максимуму возможностей. Например, в тех же общественных местах. Поэтому то, что остановки в общественном транспорте вдруг стали объявлять и по-бурятски, сродни сенсации.



Недавно в городе Улан-Удэ стало известно про очередной шаг по расширению использования бурятского языка в открытых общественных пространствах. Городские власти изготовили ряд табличек с названиями улиц. Их особенность в том, что слово «улица» написано на обоих государственных языках Бурятии, а не только на русском.



Старая «русская» традиция



Названия улиц в городе Улан-Удэ (ранее город Верхнеудинск) утверждались на русском языке с царско-советских времен. После развала СССР эта практика продолжилась без особой оглядки на наличие двух официальных языков.



Типичное решение тех времен. Например, власти города присваивали название улице в поселке Загорске. В официальном распоряжении написано коротко и ясно: «присвоить новой улице на территории микрорайона Загорск Железнодорожного района наименование: «улица Черемшинская» (ситуационный план прилагается)». Следующий пункт указывал райадминистрации «осуществить контроль и установку указателей с наименованием улицы». Бурятскоязычный вариант отсутствовал. Вот вам и статус второго государственного языка…



В таком виде названия улиц официально входили в документы, использовались МВД при прописке граждан, в свидетельствах о собственности на недвижимость и т. д.



Сейчас положение дел по ранее утвержденным юридически названиям улиц изменить практически невозможно.



Ведь если русскоязычный вариант официально дополнить бурятскоязычным, то это окажется другое написание адреса. Согласитесь, что между «улица Сухэ-Батора» и двуязычным «улица Сухэ-Батора Сүхэ-Баатарай гудамжа» есть большая разница в написании. Поэтому в документы по всем зданиям, квартирам на обновленной улице пришлось бы вносить изменения. Это лишние хлопоты и финансовые затраты.



Но появляются и новые улицы. Работать по ним надо тоже по-новому. Может быть, в 21 веке властям города Улан-Удэ (и других муниципалитетов Бурятии) пришла пора утверждать названия на двух языках одновременно?



Трудности перевода



В столице республики понемногу идет обновление табличек с названиями улиц (не самих названий, а лишь табличек).



В Улан-Удэ провели инвентаризацию адресного хозяйства. Специалисты проверили 1 580 улиц, переулков, проездов и 50 483 жилых дома. Всего по территории города, согласно утвержденным графикам, проведено 78 рейдов. В ходе проверок выявлена дополнительная потребность в изготовлении аншлагов c названиями улиц и номерами домов, рассказали недавно муниципалы о своей работе на сайте города Улан-Удэ.



До 1 мая властями планируется разместить 225 аншлагов с названиями улиц плюс аншлаги с номерами домов. Эти таблички заказали в двуязычном виде, они изготовлены фирмой из Ижевска. Сумма контракта составила 573 786 рублей. По СМИ разошлись фотографии установки новых табличек на улице Лысогорской и др. Аншлаги вызвали некоторое непонимание. В частности, по поводу перевода слова «улица». В этом отношении в столице Бурятии царит разброд и шатание.



Ряд остановок трамвая в Улан-Удэ имеют в своем названии слово «улица». Автоинформатор в вагоне переводит его как «гудамжа». Однако на уличных табличках «улица» перевели как «үйлсэ». Город один, а по поводу дублирования, как говорится, кто в лес, кто по дрова. Что за нелепица?



«Номер один» решил прояснить ситуацию у Дыжид Мархадаевой, руководителя Государственной службы языкового перевода. В Службе работают специалисты, которые в совершенстве владеют бурятским языком (переводят даже законы республики) и могут дать профессиональную оценку.



- Предпочтительнее использовать вариант «гудамжа», - сказала она.



Как пояснила Дыжид Мархадаева, «үйлсэ» - это тоже «улица», но такой вариант относится к просторечию.



Другими словами, это как «картоха» и «картофель». В более-менее серьезном месте никто не скажет и не напишет «картоха». Получается, на уличных аншлагах надо было использовать «трамвайное» «гудамжа». Видимо, в МУП «Управление трамвая» хорошо поняли ситуацию с переводом, а те, кто занимался табличками, нет. Увы, это добавляет невеселый штрих к общей картине отношения к второму государственному языку Бурятии.



«Человек в Москва уехал»



Вопросы также вызывает странная грамматика. Падежи и особенности произношения (написания) есть не только в русском, но и в бурятском.



В русской языковой среде «улица Сухэ-Батора» можно назвать правильным вариантом.



Но в бурятской среде «Сухэ-Батора үйлсэ» (или «Сухэ-Батора гудамжа») звучит странно. Имя монгольского революционера надо бы ставить в падеж - «Сүхэ-Баатарай үйлсэ» (или «Сүхэ-Баатарай гудамжа»), а также точнее отражать буквами звучание имени.



Табличка «улица Лысогорская», фотографию установки которой распространила мэрия города, говоря об обновлении аншлагов, страдает примерно тем же – простецким «үйлсэ» и игнорированием особенностей бурятского языка. Как отмечают специалисты, по бурятской традиции правильно было бы «Лысогорско гудамжа».



Даже расположение слов на двуязычных табличках дает понять, что вопросом занимался человек, слабо знакомый с бурятским. Бурятский эквивалент слова «улица» необходимо разместить ближе к концу названия улицы (а не к началу). Грамматике бурятского языка, как и английского, присущ обратный порядок слов.



И даже если закрыть глаза на кухонно-огородное «үйлсэ», неужели было трудно написать «Лысогорско үйлсэ»?



По своему уровню такие, с позволения сказать, переводы, это что-то вроде «человек в Москва уехал». Судя по всему, подобное чиновники города Улан-Удэ сделали на всех двуязычных аншлагах. За таблички, очевидно, заплачено бюджетными деньгами. Кто занимался разработкой русско-бурятских табличек, узнать не удалось. Мы позвонили в улан-удэнский комитет по архитектуре и градостроительству, в комитет городского хозяйства, но там не смогли пояснить, кто осуществил перевод.



Есть целый ряд нюансов. Так, дословный «лысогорский» перевод («Малаан (халзан) хадын гудамжа») считается необязательным, так как название улиц, городов, стран являются именами собственными. Они обычно не подлежат смысловому переводу – в чужом языке названия просто перекладываются на звучание, произношение, удобное для него. Потеря названием своей смысловой нагрузки, конечно, печальна.



Хотя это совсем не догма. К примеру, немцы называют свою страну Bundesrepublik Deutschland, но по-русски никто не говорит «Бундесрепублик Дойчланд». Говорят «Федеративная Республика Германия» и очень хорошо изменяют по падежам…



Политика в отношении дублирования в города Улан-Удэ какая-то хаотичная. Не продублировав улицы, остановочные павильоны по-бурятски, начинают дублировать по-английски. Или просто занимаются транслитом.



Одно из самых поразительных улан-удэнских дублирований сделано на остановке транспорта «ост. Школа №38». Русскоязычный вариант дополнили англоязычным st. School №38. Неужто в мэрии города Улан-Удэ ждут, что эта остановка близ старого обшарпанного двухэтажного барака вдруг понадобится англичанам или американцам?



Сделан не какой-то заурядный транслит, а смысловой перевод названия. «Школа» по-английски – это «school».



В 2023 году будем отмечать 100-летие образования Бурят-Монгольской Республики. К этой юбилейной дате по всей республике хорошо бы навести нормальный порядок в дублировании улиц и остановок. Конечно, названия, ранее утвержденные только в русскоязычном варианте, безусловно, официально менять не надо – в жилых домах у людей возникнет слишком много проблем (с обновлением прописки и т. д.).



Таблички на подобных улицах следует дублировать в качестве одного из символов двуязычия Бурятии. Однако новые названия улиц, остановок, возможно, надо изначально утверждать на двух языках. Сначала разобраться с названиями на государственных языках республики (и не на основе просторечно-кухонной лексики, а более солидно). А уже потом можно думать и про англоязычное дублирование. Не надо ставить телегу впереди лошади.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: мэрия Улан-Удэ



