В Бурятии в колонии строгого режима выявлены его нарушения

Заключенные свободно перемещались по колонии и самовольно выходили за пределы изолированных участков



В Бурятии прокуратурой республики с участием Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалистов контролирующих органов проверена деятельность исправительной колония № 2 республиканского управления ФСИН России.



Установлено, что вопреки уголовно-исполнительному законодательству администрация учреждения строгого режима допустила ослабление контроля за соблюдением осужденными режимных требований. Выявлены факты свободного перемещения лиц, отбывающих наказание, по территории колонии без сопровождения сотрудников учреждения, самовольного выхода за пределы изолированных участков, нарушения формы одежды.



В нарушение трудового законодательства двум осужденным не были учтены и оплачены рабочие дни в качестве разнорабочих.



Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности.



Прокуратура республики внесла представление временно исполняющему обязанности начальника УФСИН России по Бурятии, которое находится на рассмотрении. Часть нарушений устранена в ходе проверки, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Также прокурором республики проведен личный прием осужденных. По их письменным заявлениям организованы проверки.



Фото: «Номер один»

