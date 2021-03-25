В Улан-Удэ с банка «Восточный» в пользу клиента взыскано 69 тыс рублей

Банк навязал ему дополнительную услугу и взимание платы за снятие наличных в своих кассах и банкоматах







В Улан-Удэ решением Железнодорожного районного суда частично удовлетворено исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Бурятии к ПАО КБ «Восточный», сообщила пресс-служба управления.



Поводом для обращения в суд послужило нарушение банком прав потребителя. А именно - навязывание дополнительной услуги в виде открытия текущего банковского счета (ТБС) с выпуском виртуальной карты, а также включения в договор кредитования условия, предусматривающего взимание платы за снятие наличных денежных средств в кассах и банкоматах банка.



Так, между потребителем и банком заключен договор кредитования с лимитом кредитования. При подписании договора дополнительно было подписано заявление на открытие счета. На основании этого банк открыл дополнительный счет с пакетом услуг «Суперзащита».



В соответствии с согласием заемщика договор ТБС с выпуском виртуальной карты предоставлен ему как дополнительная услуга к договору кредитования.



Между тем, заявление о предоставлении потребительского кредита, содержащее информацию о дополнительных услугах, отсутствует, условия договора кредитования не содержат сведений о дополнительной услуге, в том числе и о согласии заемщика на получение этой услуги. В заявлении об открытии ТБС также не сказано, для каких целей потребителю открывается ТБС с предоставлением виртуальной карты.



Таким образом, банка при заключении кредитного договора нарушил требования федерального закона «О потребительском кредите (займе)», предусматривающие условие оказания дополнительных услуг. Это условие заключается в том, что заемщик должен выразить в письменной форме свое согласие на допуслуги в заявлении о предоставлении потребительского кредита.



Суд пришел к выводу, что договор ТБС, предусматривающий выпуск виртуальной карты, не является дополнительной услугой по договору кредитования, а представляет собой самостоятельный договор банковского счета. Кредитование также является самостоятельной финансовой услугой и не может быть обусловлено услугой открытия ТБС с виртуальной картой.



Кроме того, при заключении кредитного договора банком в договор включены условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с установленными законами. Содержание условий: «Плата за снятие наличных денежных средств по карте в банкоматах банка: 4,9 % от суммы плюс 399 руб…», «Плата за снятие наличных денежных средств с текущего банковского счета в кассах Банка: 6,5 % от суммы плюс 399 руб…».



Законодательством не предусмотрена возможность удержания банком денежных средств за выдачу кредита. Взимание платы за выдачу кредита путем получения заемщиком наличных денежных средств из кассы банка или банкоматов банка ограничивает возможность клиента реализовать свое право по распоряжению денежными средствами в рамках данного договора. Независимо от способа получения денежных средств, они должны быть выданы клиенту, без взимания дополнительных платежей.



Договор дополнительного банковского счета по выпуску дебетовой карты «Тарифный план «Суперзащита», заключенный между потребителем и ПАО КБ «Восточный», судом признан недействительным, а также признано недействительным условие кредитного договора, предусматривающее плату за снятие наличных в кассах и банкоматах банка.



Судом применено последствие недействительности сделки. С банка «Восточный» в пользу потребителя взыскано 65 тысяч рублей, удержанных за открытие дополнительного счета, а также 3 662 рубля, удержанных в качестве платы за снятие наличных в банкомате банка, 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.



Решение суда в законную силу не вступило.



Фото: «Номер один»

