Дмитрий Дюжев высказался за соблюдение правил на дорогах

Автоинспекторы Бурятии сумели привлечь лихача Саймона к своей пропаганде









Популярный актер Дмитрий Дюжев, побывавший в минувшие выходные на фестивале «Байкальская рыбалка», поблагодарил сотрудников ГИБДД за их работу и выразил поддержку вопросам дорожной безопасности.



Он оставил автограф и надпись «Поддерживаю!» на плакате с призывом соблюдать правила дорожного движения и совместными усилиями сделать наши дороги безопасными, сообщила пресс-служба республиканского ГИБДД.



По традиции, сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения в месте проведения большого культурно-спортивного мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции были рады, что Дмитрий Дюжев стал участником фотосессии с тематическим плакатом и обсудил с ними вопросы культуры участников дорожного движения.



Приходится констатировать, что, согласно замыслу гаишников Бурятии, Саймон из фильма Алексея Балабанова «Жмурки», видимо, перевоспитался. Напомним, именно Дмитрий Дюжев сыграл в этой культовой ленте роль одного из бандитов, отличавшегося не только кровожадностью, но и лихой ездой по улицам Нижнего Новгорода. Криминальная история завершается тем, что уже остепенившийся и живущий в Москве с напарником Сергеем, ставшим депутатом Госдумы (Алексей Панин), Саймон с грустью говорит о том, что жить в России, по сравнению с 90-ми, стало труднее.



Фото: МВД по Бурятии



