В Бурятии владельцы недвижимости за год снизили ее цену на 14 млрд рублей

Комиссия по рассмотрению споров о кадастровой стоимости вынесла 67% решений в пользу заявителей



В Бурятии в 2020 году этом кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем на 68% или на 14 млрд рублей, сообщили в республиканском управлении Росреестра.



Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Бурятии в 2020 году рассмотрела 181 заявление в отношении 212 объектов недвижимости. Решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости принято в отношении 138 объектов недвижимости, о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении четырех объектов недвижимости, о невозможности изменения величины кадастровой стоимости – в отношении 70 объектов недвижимости. При этом 67 % решений вынесено в пользу заявителей.



В подавляющем большинстве случаев заявления поданы в отношении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков. Споров относительно величины кадастровой стоимости зданий и помещений меньше. Комиссией рассмотрены заявления в отношении 158 земельных участков и 54 зданий и помещений.



Напомним, в соответствии с действующим законодательством кадастровую стоимость, являющейся базой для исчисления земельного налога, налога на имущество, а также арендных платежей, можно пересмотреть в досудебном порядке.



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