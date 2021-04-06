Работник скорой из Улан-Удэ пожаловался Путину на невыносимые условия труда

В ходе проверки жалоба частично подтвердилась





Региональное отделение ОНФ в Бурятии провело рейд по жалобе сотрудника Станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Жалоба поступила в рамках ежегодной пресс-конференции президента России в декабре 2020 года. Заявитель сообщил, что Станции скорой медпомощи приходится арендовать помещения для своих подстанций, две из которых находятся на первых этажах многоэтажных жилых домов. Кроме этого, на подстанции «скорой» на Бульваре К.Маркса,12 в арендованном помещении городской поликлиники №2 из-за малой площади отсутствуют нормальные условия труда.





При посещении данной подстанции эксперты ОНФ обнаружили, что ограниченное количество кабинетов не дает возможности организовать складские помещения для оборудования. Небольшой кабинет, где работают программисты, буквально заставлен коробками с оборудованием. Нет отдельного помещения для переодевания сотрудников выездных бригад, сушки и хранения вещей. Комнаты отдыха тесные. Не хватает стульев либо диванов для отдыха между вызовами.





«На всех подстанциях существует острая нехватка теплых боксов для машин. Эта проблема может быть ощутима особенно зимой, когда машины скорой помощи стоят на улице и остывают, что, вероятно, создает некомфортные условия для медиков и пациентов. Также на площадке для выезда сильно разбит асфальт», - пояснил Вадим Захаров.





Народный фронт направил запрос в Минздрав с просьбой устранить обнаруженные недочеты и учесть потребности сотрудников скорой помощи в более комфортных условиях работы.





Кроме того, эксперт ОНФ Вадим Захаров обратил внимание на условия содержания автомобилей скорой.«Все обнаруженные недочеты устранимы. Необходимо найти возможность для улучшения условий работы медиков за счет изыскания нового более просторного, либо переоборудования уже имеющегося помещения для работы и для содержания парка автомобилей скорой медицинской помощи», - прокомментировал эксперт ОНФ Александр Гусев.Фото: «Номер один», ОНФ в Бурятии