Удивительный стартап

Все-таки вести бизнес в России крайне тяжело

Вот, например, работники школьной столовой в Улан-Удэ придумали прекрасный стартап: подавать школьникам еду холодной, а за подогрев брать деньги. Казалось бы, отличная бизнес-схема. Так нет же! Нагрянули проверки, надзоры…

Обнаружился сей примечательный факт во время прямой линии президента страны. Жительница Улан-Удэ пожаловалась на качество питания в столовой школы №50. Дескать, блюда и напитки подаются холодными, а за подогрев со школьников берут деньги.Конечно, после этого в школу нагрянули толпы проверяющих, которые быстро прикрыли начинающий стартап, заодно выявив кучу нарушений: от банальной нечистоплотности до плесени на стенах.Но это лишь одна школа. А что в остальных? Ведь предприимчивые люди есть везде. Не исключено, что в какой-нибудь из школ берут плату за столовые приборы, сидячее место… Может быть, где-то в школьной столовой поставили ВИП-кабинки за дополнительную плату с мягкими диванами или выдают по отдельному тарифу чистую посуду, а за бесплатно – грязную…Школьное питание стало бесплатным (хоть и не для всех, но все же), но про остальное речи не было. Так что работникам школьных столовых открываются невиданные перспективы.