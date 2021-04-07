В Улан-Удэ молодежь будет бороться с безответственными собачниками

Недавно проект «Байкальский Хатико» победил на конкурсе социальных проектов



Добровольческий проект студента Бурятской ГСХА Бато Бадмажапова под названием «Байкальский Хатико» стал победителем конкурса социальных проектов для молодежи «Добрые дела – любимому городу».



Идея проекта родилась из наболевшей проблемы безнадзорных собак в городе. Цель проекта - привлечение молодых общественных активистов к решению проблем безответственного обращения с собаками, что привело к росту нападений животных на людей в столице Бурятии.

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- Команда планирует разработать тематический контент для соцсетей, видеоролики и листовки для информирования населения Улан-Удэ, где расскажет о нормах правильного и ответственного отношения к собакам, о необходимости регистрации и стерилизации домашних питомцев. Будут проводиться информационные рейды в местах скопления собак и организованы открытые уроки в школах, ссузах и вузах города, - рассказал автор проекта Бато Бадмажапов.

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Как сообщают в Минсельхоз Бурятии, проект реализуется Объединенным советом обучающихся БГСХА им. В.Р. Филиппова совместно с Молодежной палатой при Улан-Удэнском городском совете депутатов.





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