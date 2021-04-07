В Улан-Удэ рассмотрено почти 370 «собачьих» дел

Они касаются нарушений порядка регистрации и выгула четвероногих



В Улан-Удэ административные комиссии трех городских районов рассмотрели 367 дел об административных правонарушениях, касающихся порядка регистрации и правил выгула домашних собак, сумма начисленных штрафов превысила 400 тысяч рублей сообщили в городской администрации.



Продолжаются и подворовые рейды по проверке правил содержания домашних животных. С 24 декабря мобильные группы в составе представителей районных администраций, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных прошли почти 22 тысячи домовладений, выдано 3586 требований для предъявления документов регистрации домашних животных.



«Составлено 375 протоколов об административных правонарушениях. В частности, по Октябрьскому району – 197 протоколов, по Советскому району – 88, по Железнодорожному – 90 протоколов. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных. Не выпускать собак на самовыгул», – рассказал начальник управления административного контроля Владимир Мушталев.



Напомним, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.



Отметим, в Улан-Удэ с 1 марта работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Компания работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.



Всего с 1 марта по 6 апреля 2021 года в адрес компании «Байкалагроветторг» поступило 668 заявок от жителей города. По всем заявкам бригады выезжали на место. Отловлено 653 особи, в прежнюю среду выпущено 356 собак, на содержание в приют передано две, 18 животных взяли новые хозяева.



Фото: ulan-ude-info.ru

