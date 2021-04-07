Выпускники школы в Улан-Удэ отказались от шаров ради спасения Адисы

Вместо их покупки они перечислят средства на лечение девочки

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео с обращением 11-классников школы №25. Выпускники рассказали, что решили отказаться от шикарного празднования выпускного ради спасения маленькой Адисы со смертельным заболеванием.- К вам обращаются выпускники и родители 25-й школы города Улан-Удэ. Мы стоим на пороге взрослой жизни, родители готовят нам красивый праздник. Мы решили, что на нашем празднике мы обойдемся без красивых гелиевых шаров, а деньги, приготовленные на их покупку, мы перечислим в фонд поддержки Адисы, которая борется за свою жизнь, - сообщили они.Родители учеников отметили, что очень горды поступком своих детей. К пожеланиям здоровья Адисе присоединились и учителя будущих выпускников.- Мы, учителя школы, поддерживаем наших выпускников, рады тому, что наши дети могут организовать такой замечательный флешмоб «От сердца к сердцу». Мы просим всех выпускников присоединиться к нему, - высказались педагоги школы.Такая акция порадовала жителей республики. Видео за полчаса набрало свыше 5 тысяч просмотров.- До слез! Выпускники 25-й школы обратись ко всем будущим студентам и призвали отказаться от шикарного празднования, а деньги перечислить в фонд Адисы, - комментируют видео в паблике.- Достойны уважения дети, учителя и родители, - поддерживают выпускников.- Молодцы, выпускники 25-й школы! – пишут там же.

Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. И накануне местные жители выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.



У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще меньше 4 месяцев для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.



Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:



Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

📲89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

📲89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

Paysend: 4893470460105726



ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

Paysend: 4249170443427962



ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

Paysend: 5536913926253812



PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru



PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com



GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee



Фонды:



БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом

Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443

Сумма от 100 до 15 000 рублей

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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️



БФ «Право на жизнь»

ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА

Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования



БФ "РЕНЕССАНС"

Счет: 40703810302500002660 ₽

ИНН 2543155339 КПП 254301001

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999



фото: "Весь Улан-Удэ"