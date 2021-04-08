В Бурятии почти на 40% увеличилась смертность

Шокирующие данные приведены в отчете ЗАГСа





Общая смертность в Бурятии в марте 2021 года на 39,8% превысила аналогичные показатели относительно благополучного марта 2020 года. Эти шокирующие данные приведены в отчете органа записи гражданского состояния (ЗАГС) Бурятии. По всей видимости, эти цифры говорят о многофакторном воздействии блокировок, ухудшении здоровья и материального положения жителей Бурятии.

Если в марте 2020 года в Бурятии, по данным Управления ЗАГСа РБ, зарегистрировано 841 число смертей, то через год - уже 1176. Дополнительный прирост в марте составил 335 случаев. И коронавирус здесь формально ни при чем. Как уже ранее сообщалось, в Бурятии ежегодно основными причинами смерти населения в республике являются болезни системы кровообращения (инсульты, инфаркты и др.), новообразования, далее идут несчастные случаи, отравления и травмы. И 2020 год не стал исключением, ведь коронавирус так и не вышел в «лидеры» по смертности, лишь сократив расстояние от главной причины летальности - болезней кровообращения.Всего с марта 2020 года по 1 апреля 2021 года, по данным Роспотребнадзора РБ, ковид официально дал прирост в смертности около 787 случаев. Однако к марту 2021 года в Бурятии смертность от ковида благодаря росту коллективного противовирусного иммунитета и полученному врачами Бурятии опыту лечения больных заметно снизилась. И сегодня колеблется в среднем в пределах одного-трех летальных случаев в сутки на всю республику. Поэтому объяснить сегодня причины просто чудовищного прироста смертности в марте 2021 года можно только сочетанием нескольких факторов.- Здесь совпало и сокращение в Бурятии количества коек под видом «оптимизации», в результате чего медицина в период ковида стала испытывать колоссальные перегрузки, а самоизоляция привела к стрессу, массовому ухудшению здоровья у населения, особенно у запертых в своих домах пожилых людей, а также росту безработицы, - полагает депутат Народного Хурала Виктор Малышенко. - Но самое главное - снизилась доступность медицинской помощи, в том числе плановой и профилактической, а частная медицина в связи с падением доходов оказалась не по карману жителям Бурятии.По словам депутата, «какое-то время люди держались, но здоровье было подорвано, и спустя год после начала пандемии и блокировок мы начинаем пожинать плоды во многом ошибочных решений».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»