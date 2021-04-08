08.04.2021
Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО

Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО

Пандемия сократила число страховых случаев на 10 процентов, но средняя выплата выросла на 8 процентов

В 2020 году страховые компании компенсировали  жителям республики ущерб по ОСАГО на общую сумму 528 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом объем выплат сократился на 3%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.

Это связано с уменьшением количества урегулированных страховых случаев на фоне сокращения аварийности в период  действия ограничительных мер. В целом за год было урегулировано 7,5 тысячи  страховых случаев — на  10% меньше, чем годом ранее.

Средняя выплата, наоборот, возросла — на 8%,  до 70 тысяч рублей. Повлияло увеличение стоимости запчастей для ремонта.

Всего в 2020 году жители республики купили почти 150 тысяч полисов ОСАГО на 646 миллионов рублей. Примерно треть из них — электронные.

«У автовладельцев Бурятии есть дополнительный онлайн-сервис для оформленияполисов е-ОСАГО — финансовый маркетплейс. С ним покупать страховку становится выгоднее и проще. Теперь не придется вводить одну и ту же информацию на сайте каждого страховщика по отдельности, чтобы сравнивать разные предложения. Предложения многих участников маркетплейса по «автогражданке» представлены на единой платформе — «Финуслуги». Автовладельцу нужно зайти на платформу, ввести один раз данные для расчета стоимости полиса. А дальше останется выбрать лучшие условия и оформить покупку», — сообщила Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.

Фото: pixabay.com
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