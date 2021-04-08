Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО

Пандемия сократила число страховых случаев на 10 процентов, но средняя выплата выросла на 8 процентов



В 2020 году страховые компании компенсировали жителям республики ущерб по ОСАГО на общую сумму 528 миллионов рублей. По сравнению с 2019 годом объем выплат сократился на 3%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Это связано с уменьшением количества урегулированных страховых случаев на фоне сокращения аварийности в период действия ограничительных мер. В целом за год было урегулировано 7,5 тысячи страховых случаев — на 10% меньше, чем годом ранее.



Средняя выплата, наоборот, возросла — на 8%, до 70 тысяч рублей. Повлияло увеличение стоимости запчастей для ремонта.



Всего в 2020 году жители республики купили почти 150 тысяч полисов ОСАГО на 646 миллионов рублей. Примерно треть из них — электронные.



«У автовладельцев Бурятии есть дополнительный онлайн-сервис для оформленияполисов е-ОСАГО — финансовый маркетплейс. С ним покупать страховку становится выгоднее и проще. Теперь не придется вводить одну и ту же информацию на сайте каждого страховщика по отдельности, чтобы сравнивать разные предложения. Предложения многих участников маркетплейса по «автогражданке» представлены на единой платформе — «Финуслуги». Автовладельцу нужно зайти на платформу, ввести один раз данные для расчета стоимости полиса. А дальше останется выбрать лучшие условия и оформить покупку», — сообщила Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.



Фото: pixabay.com

