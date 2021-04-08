Население Монголии ежегодно растет

Почти треть монголов находятся в возрасте до 14 лет



Численность населения Монголии достигло 3 296 866 человек, увеличившись на 2,2 процента в год с 2010 года. Правительство страны заслушало доклад о результатах переписи населения и жилищного фонда 2020 года, сообщило



Согласно отчету, 31,5% от общей численности населения составляют люди в возрасте 0-14 лет, 64,4% - в возрасте 15-64 лет и 4,1% - в возрасте 65 лет и старше. В стране насчитывается 106,4 тысячи инвалидов, что составляет 3,3 процента от общей численности населения.



Кроме того, 87,8 процента населения имеют мобильный телефон и 64,7 процента пользуются Интернетом.



Национальный уровень безработицы составляет 9,9%, самый высокий уровень показали аймаки Дорнод (20,8%) и Баян-Улгий(15,2%), уровень безработицы в Улан-Баторе - 14,5%.



Фото: montsame.mn Численность населения Монголии достигло 3 296 866 человек, увеличившись на 2,2 процента в год с 2010 года. Правительство страны заслушало доклад о результатах переписи населения и жилищного фонда 2020 года, сообщило МОНЦАМЭ Согласно отчету, 31,5% от общей численности населения составляют люди в возрасте 0-14 лет, 64,4% - в возрасте 15-64 лет и 4,1% - в возрасте 65 лет и старше. В стране насчитывается 106,4 тысячи инвалидов, что составляет 3,3 процента от общей численности населения.Кроме того, 87,8 процента населения имеют мобильный телефон и 64,7 процента пользуются Интернетом.Национальный уровень безработицы составляет 9,9%, самый высокий уровень показали аймаки Дорнод (20,8%) и Баян-Улгий(15,2%), уровень безработицы в Улан-Баторе - 14,5%.Фото: montsame.mn