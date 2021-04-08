В Улан-Удэ вновь хотят дать работу Даши Намдакову

Ему поручат установить скульптуру «Мальчик с птичкой» работы его учителя Геннадия Васильева



В центре Улан-Удэ у Гостиных рядов планируется установить скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Проект станет возможным, если горожане проголосуют за благоустройство территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции, в рамках нацпроекта. Голосование продлится в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе, где все муниципалитеты страны представят свои общественные территории.



«Есть очень интересная задумка, предполагается устройство фонтана со скульптурой «Мальчик с птичкой» скульптора Геннадия Васильева. Для того, чтобы сделать скульптуру арт-объектом, необходимо в начале «поймать» её масштаб, выполнить её в большем размере, чем оригинал и из другого материала. Даши Намдаков в память о своем учителе согласился сделать и разместить ее у нас в сквере «Гостиный ряд» на месте существующего сейчас безликого фонтана. А архитектор Джейран Уланов выполнил эскиз самой чаши фонтана с местом расположения скульптуры таким образом, чтобы она гармонично вписалась в общий замысел благоустраиваемой территории, сочетаясь с Гостиными рядами, как с объектом культурного наследия, и украсила собой всё общественное пространство в целом», - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.



Отметим, это далеко не первая попытка установить работу Даши Намдакова в Улан-Удэ, где начиналась его творческая карьера. Однако всемирно известному художнику, ювелиру и скульптору в столице Бурятии фатально не везет по самым разным причинам. Может быть, проект по установке композиции Геннадия Васильева окажется более удачным.



Территория благоустройства Гостиных рядов представляет собой несколько скверов – «Александровский сад» со стороны улицы Ленина, сквер «Гостиный ряд» со стороны улицы Коммунистическая и территория зеленых насаждений, расположенная со стороны улицы Куйбышева. Это зона тихого отдыха, где будут расположены прогулочные маршруты и места для спокойного пребывания. С южной и восточной стороны планируется создать геометрический рисунок при помощи газона и растений с местами для отдыха, напротив - установить качели.



Во время реконструкции планируется проложить новое тротуарное покрытие, установить систему освещения – фонари торшерного типа, высадить кустарники, клумбы и газон. Также будут установлены скамейки нового типа, урны, выполнено устройство летнего водопровода, проведена система видеонаблюдения.



Также в дизайн-проекте будет предусмотрен ремонт и сохранение существующих скульптурных композиций и инсталляций – это «Древо Любви» на улице Куйбышева, «Пенсионер» и скульптура «Бэлэг».



Проголосовать за общественную территорию можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды



Фото: ulan-ude-info.ru

В центре Улан-Удэ у Гостиных рядов планируется установить скульптуру «Мальчик с птичкой» Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова, сообщили в администрации столицы Бурятии.Проект станет возможным, если горожане проголосуют за благоустройство территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции, в рамках нацпроекта. Голосование продлится в течение пяти недель – с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе, где все муниципалитеты страны представят свои общественные территории.«Есть очень интересная задумка, предполагается устройство фонтана со скульптурой «Мальчик с птичкой» скульптора Геннадия Васильева. Для того, чтобы сделать скульптуру арт-объектом, необходимо в начале «поймать» её масштаб, выполнить её в большем размере, чем оригинал и из другого материала. Даши Намдаков в память о своем учителе согласился сделать и разместить ее у нас в сквере «Гостиный ряд» на месте существующего сейчас безликого фонтана. А архитектор Джейран Уланов выполнил эскиз самой чаши фонтана с местом расположения скульптуры таким образом, чтобы она гармонично вписалась в общий замысел благоустраиваемой территории, сочетаясь с Гостиными рядами, как с объектом культурного наследия, и украсила собой всё общественное пространство в целом», - рассказал главный архитектор Улан-Удэ Михаил Мясищев.Отметим, это далеко не первая попытка установить работу Даши Намдакова в Улан-Удэ, где начиналась его творческая карьера. Однако всемирно известному художнику, ювелиру и скульптору в столице Бурятии фатально не везет по самым разным причинам. Может быть, проект по установке композиции Геннадия Васильева окажется более удачным.Территория благоустройства Гостиных рядов представляет собой несколько скверов – «Александровский сад» со стороны улицы Ленина, сквер «Гостиный ряд» со стороны улицы Коммунистическая и территория зеленых насаждений, расположенная со стороны улицы Куйбышева. Это зона тихого отдыха, где будут расположены прогулочные маршруты и места для спокойного пребывания. С южной и восточной стороны планируется создать геометрический рисунок при помощи газона и растений с местами для отдыха, напротив - установить качели.Во время реконструкции планируется проложить новое тротуарное покрытие, установить систему освещения – фонари торшерного типа, высадить кустарники, клумбы и газон. Также будут установлены скамейки нового типа, урны, выполнено устройство летнего водопровода, проведена система видеонаблюдения.Также в дизайн-проекте будет предусмотрен ремонт и сохранение существующих скульптурных композиций и инсталляций – это «Древо Любви» на улице Куйбышева, «Пенсионер» и скульптура «Бэлэг».Проголосовать за общественную территорию можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/ с 26 апреля. Чтобы принять участие в голосовании, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».Фото: ulan-ude-info.ru