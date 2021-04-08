В Бурятии число летальных случаев от COVID-19 достигло 800

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике - 36 419



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 419. Это на 45 случаев больше, чем было в среду, 54% (19 350) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 800 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 45 новых случаев коронавируса: 35 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 352 человека.



В стационарах получают лечение 456 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 313. В отделениях реанимации находится 58 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65 – 15), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 332 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 831 (+49) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 673 койки, занято – 456, свободно – 217 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2042 человек, с нарастающим итогом – 916 193 человек.



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