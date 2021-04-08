В Улан-Удэ перед судом предстанут братья-бутлегеры

Кроме нелегального спиртного они торговали и контрафактным табаком



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела по обвинению организованной преступной группы в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере. С июня 2017 года по ноябрь 2018 двое братьев 37 и 38 лет из Улан-Удэ - организовали в Бурятии реализацию алкогольной и табачной продукции с поддельными федеральными специальными марками либо без таковых.



Как сообщили в республиканском МВД, следствием установлено, что старший из братьев ранее трудился торговым представителем в коммерческой организации, занимающейся продажей табачной и пивной продукции, продуктов питания в Улан-Удэ. Он имел клиентскую базу, поэтому часть покупателей контрафактного товара у обвиняемого состояла из лиц, с которыми он познакомился во время работы торговым представителем.



Злоумышленник приобретал табачные изделия и алкоголь с поддельными специальными и акцизными марками и сбывал их покупателям в Улан-Удэ. Известно, что часть продукции была доставлена из Ивановской области. Для реализации своего умысла и увеличения прибыли от продаж он привлек к противоправной деятельности брата, который преимущественно распространял контрафактный товар на территории ближайших районов республики. Как правило, по цене ниже минимальной розничной. Низкую стоимость продукции фигуранты объясняли «просроченными сертификатами и марками» и продавали ее предпочтительно «своим», избегая наличия водки на прилавках.



В ходе обысков в жилищах и местах хранения контрафактной продукции из незаконного оборота изъято 600 литров этилового спирта, около 50 тысяч пачек табачных изделий и 559 бутылок алкоголя различных наименований с поддельными федеральными специальными и акцизными марками. Наложен арест на имущество обвиняемых в размере 2 миллионов 250 тысяч рублей с целью исполнения приговора.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Фото: pixabay.com

