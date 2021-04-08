В Бурятии сироте вместо дома купили участок в лесу

В странной истории теперь предстоит разбираться следователям





В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с жильем сироты, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Бурятии.



К Юлии Жамбаловой обратилась бабушка по вопросу нарушения прав ее внучки - несовершеннолетней подопечной сироты. Из обращения следовало, что средства материнского (семейного) капитала были израсходованы не по назначению. Еще одна бабушка 12-летней девочки, тоже опекавшая сироту, еще в 2015 году приобрела жилой дом, которого фактически не существует.



По запросу уполномоченного администрация Тарбагатайского района создала комиссию и провела обследование объекта. Жилой дом либо иные постройки на участке отсутствуют. Из аэрофотосъёмки на публичной кадастровой карте следует, что участок покрыт лесом. Некогда здесь планировалось создать ДНТ.



Между тем, договор купли-продажи не существующего жилого дома зарегистрирован в Росреестре. Право собственности на жилой дом продавцом зарегистрировано на основании декларации об объекте недвижимого имущества.



Виновных в ситуации теперь предстоит найти следствию.



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