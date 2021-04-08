В Улан-Удэ ищут 46-летнего мужчину

Мунко Жалсанов ушел из дома еще в начале марта



Сотрудники полиции разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Мунко Жалсанова. В начале марта нынешнего года ушел из дома на улице Тюленина и до сих пор не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от матери 29 марта, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.



Был одет в куртку темно-синего цвета.



Предположительно, находится вместе с 38-летней сожительницей. Могут подрабатывать на фермах.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом, его спутнице или их местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60.



Фото: МВД по Бурятии



