В Улан-Удэ ищут 46-летнего мужчину

Мунко Жалсанов ушел из дома еще в начале марта
Сотрудники полиции разыскивают 46-летнего жителя Улан-Удэ Мунко Жалсанова. В начале марта нынешнего года ушел из дома на улице Тюленина и до сих пор не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от матери 29 марта, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет в куртку темно-синего цвета.
Предположительно, находится вместе с 38-летней сожительницей. Могут подрабатывать на фермах.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом, его спутнице или их местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60.
Фото: МВД по Бурятии
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