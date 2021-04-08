Мэр Улан-Удэ рассказал об итогах эксперимента по бездымному топливу

Его результаты вдохновили градоначальника





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в соцсетях рассказал об итогах эксперимента по бездымному топливу. По словам градоначальника, его проводил Байкальский институт природопользования СО РАН. Было задействовали более 20 домов в трех районах города. Для эксперимента 15 тонн полукокса бесплатно предоставила компания СУЭК из Красноярска, где его производят и используют уже два года.

- Итоги эксперимента в нашем городе таковы – бездымное топливо, действительно, значительно снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Например, по взвешенным частицам – в 5,5 раз, по оксиду азота – в 5 раз. Данные по бензапирену еще в работе. Могу смело заявить, что бездымное топливо – это один из путей решения проблемы загрязнения атмосферы. Сегодня мы получили хороший промежуточный результат, - отметил Игорь Шутенков.Как сообщил мэр, в перспективе в городе может быть запущено собственное производство полукокса. Для этого планируется переоборудовать две городские котельные.- Благодарим Алексея Цыденова за финансирование работ по ТЭО. Предварительно можно сказать, что себестоимость производства бездымного топлива составит около 4300 рублей за тонну. При этом калорийность топлива составляет 6000 килокалорий на тонну. То есть он горит дольше и греет сильнее. Это дает приоритет полукоксу перед дровами и углем, и делает его выгодным, - заявил мэр.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Фейсбуке