В Бурятии расследуются махинации на дорожном строительстве

С руководством компаний, попавших под подозрение в мошенничестве, могут быть связаны должностные лица



В Бурятии возбуждено уголовное дело о хищении 100 млн рублей на строительных подрядах руководством ООО Фортуна (Иркутск) и ООО СКМ Строй (Улан-Удэ). Как сообщил «Номеру один» источник в правоохранительных органах, с руководством компаний могут быть связаны должностные лица администрации Улан-Удэ.



Речь идет о контракте на строительство дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе. Цена контракта 122,9 миллиона рублей. Дорожники незаконно добывали песчано-гравийную смесь. Им инкриминируются «мошенничество» и «незаконное предпринимательство».



В рамках уголовных дел проведены обыски. В том числе и у Александра Воробьева - зятя мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Между тем, согласно данным сайта «Руспрофиль», большинство фирм, принадлежащих Воробьеву, либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации.



«Говорить пока о чем-то конкретно и приводить детали рано, но претензии к бизнесменам реальные и весьма серьезные», - отметил источник.



Фото: egov-buryatia.ru

