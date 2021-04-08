В Бурятии выходили новорожденного ребенка без одного легкого

Редкая патология была обнаружена еще во время беременности матери





В Республиканском перинатальном центре выходили новорожденного с одним из самых тяжелых и редких пороков бронхолегочной системы - отсутствием правого легкого.

Как сообщили в учреждении, ребенок из двойни с такой редкой врожденной патологией, выявленной ещё во время беременности, родился в начале марта. Ситуация усугубилась тем, что роды наступили преждевременно и состояние глубокой недоношенности осложняло течение болезни.После рождения ребенок в течение 24 суток находился на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации, причем первые 10 суток жизни была применена высокочастотная осцилляторная вентиляция легких.«Ребенок неоднократно был консультирован с ведущими специалистами федерального центра - НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова. Благодаря усилиям всего персонала малыша удалось вывести из критического состояния. В настоящее время он дышит самостоятельно, хорошо усваивает питание, прибавляет в весе и имеет хорошие неврологические показатели», - сообщает Республиканский перинатальный центр.Сейчас малыш переведен в детскую республиканскую больницу, где проводится восстановительное лечение.Фото: «Номер один»